شركة كيوتشون للدجاج المقلي تفتح مطعمها الأول في دبي

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قالت شركة "كيونتشون أف آند بي" الكورية التي تدير سلسة مطاعم "كيوتشون" للدجاج المقلي إنه تم افتتاح أول مطعم لها في الطابق الأول من "سيتي سنتر ديرة" في دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم التاسع من ديسمبر الجاري.

وتقع "سيتي سنتر ديرة" بالقرب من مطار دبي الدولي، وتصل مساحة المطعم إلى 165 مترا مربعا، حيث يستطيع استيعاب 58 زَبُونًا في آن واحد.

وتعد "سيتي سنتر ديرة" مَقْصِدَ تَسَوُّقٍ وترفيه يزوره السكان المحليون والأجانب المقيمون في دبي بشكل أكثر من السياح، وتخطط شركة "كيوتشون" لتوسيع سوق مستقرة في الإمارات بناء على الإنجازات التي سيحققها مطعمها الأول في دبي في المبيعات.

وضمن الجهود لتحقيق هذا الغرض، يقدم المطعم البرغرات المصنوعة من النباتات، واللحوم البديلة، وصلصة الكيمتشي، والدجاج، ولا يمكن للزبائن شرب البيرة مع الدجاج المقلي المعروف باسم "تشي ميك" لأن تناول المشروبات الكحولية مُحَرَّمَة في الإمارات.

وقال "مون بيونغ جون" المسؤول في السفارة الكورية لدى الإمارات في موقعه على فيسبوك إن مدينة دبي تستوعب فيها الأجانب ذوي الجنسيات والأذواق المختلفة.

وأضاف "مون" إن بعض هؤلاء المقيمين في دبي يفضلون الأطعمة الحارة، وبعضهم لا يفضلونها، وأن العرب عادة يفضلون شرب الشاي الحار، فيما تفضل الشابات العربيات تناول الآيس كريم المُثَلَّج.

وأكد أن عددا من شركات الامتياز التجاري الكورية للأطعمة قد حاولت التقدم إلى سوق دبي منذ فترة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب استثماراتها دون إجراء دراسة مسبقة كافية حول الأسلوب الغذائي للمستهلكين العرب.

وجاء افتتاح المطعم الأول لشركة "كشوتشون إف آند بي" الكورية في دبي بناء على عقد وقَّعَتْهُ مع شركة "كلداري إخوان" الإماراتية للامتياز التجاري التي لديها خبرات واسعة في مجال إدارة شركات التوكيلات الغذائية في الشرق الأوسط، يوم العاشر من أبريل الماضي.

وتخطط شركة "كشوتشون"، بموجب هذا العقد، لفتح 100 مطعم للدجاج المقلي في 9 دولة عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين ولبنان والأردن والمغرب خلال السنوات الخمس القادمة.

يذكر أن الشركة الكورية التي تأسست عام 1991، تدير حاليا 54 مطعما للدجاج المقلي في 15 دولة على مستوى العالم.