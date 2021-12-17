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افتتح يوم الأحد الماضي في غاليريا مول بعمان معرض صور "الصداقة بين كوريا والأردن" الذي يسلط الضور على أبرز معالم العلاقات الودية بين كوريا الجنوبية والأردن على مدى 60 عاما، بتنظيم مشترك بين السفارة الكورية لدى الأردن وجمعية الصداقة الكورية الأردنية.

جاء تنظيم هذا المعرض الذي سيستمر انعقاده حتى غد السبت، بمناسبة الذكرى الستين على إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية والأردن، وكرمز للأمل والدعم والتعاون المستدام والصداقة طويلة الأمد التي تجمع البلدين.

وأكد السفير الكوري لدى عمان "لي جيه وان" الذي رعى حفل افتتاح المعرض عمق العلاقات الكورية الأردنية الممتدة على مدار 60 عاما منذ عام 1962.

وقال إنه عند النظر إلى مجموعة هذه الصور الفوتوغرافية، نجد بأن علاقات الشراكة بين البلدين نمت وتطورت بشكل ملحوظ على مدار السنوات الطويلة.

كما أكد السفير "لي" على هامش المعرض المقام تحت شعار "كوريا والأردن صداقة في صور"، أهمية العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين، والانطلاق منها كفرصة لتعزيز وتفعيل العلاقات المشتركة، وخلق فرص مشتركة جديدة مستقبلا.

ومن جانبه، أكد رئيس الجانب الأردني لجمعية الصداقة الكورية الأردنية " رمزي خوري" الذي شارك في حفل افتتاح المعرض، دور الجمعية في تعزيز وجود المشاريع المشتركة بين الجانبين، والتي تخدم العلاقات الأردنية الكورية، وتعرف كلا منهما على ثقافات الدولة الأخرى.

وقال "خوري" إن الجمعية تقوم حاليا بدورها في تعزيز الصداقات بين الشعبين الكوري والأردني عن طريق المناسبات والأحداث الثقافية والأكاديمية بالتعاون مع السفارة الكورية في الأردن، مضيفا أنه ستكون هناك أنشطة مختلفة لتعزيز العلاقات الكورية الأردنية في المستقبل.

وتهدف مهام الجمعية التي تأسست في شهر ديسمبر من عام 1982 في عمان، إلى تكريس وترسيخ العلاقات الودية بين الشعبين الكوري والأردني، حيث ترأَّسها رواد من المجتمع الأردني.

وقامت الحكومة الكورية بافتتاح سفارتها في عمان في شهر مارس عام 1975، بينما افتتحت الأردن سفارتها في سيول في شهر فبراير من عام 2011.

ويشار إلى أنه توجد أوجه للتشابه بين كوريا الجنوبية والأردن تشمل الخبرات التاريخية، والمواقع الاستراتيجية، وتوفر الموارد البشرية المتعلمة رغم معاناتهما من النقص في الموارد الطبيعية.