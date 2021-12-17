تدشين مشروع تجريبي كوري عُمَّالِي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في السويق

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ضمن إطار التعاون الكوري العماني المشترك، تم تدشين مشروع تجريبي كوري عماني لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في إحدى مزارع المواطنين بقرية النبرة في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.

ويعد هذا المشروع الذي ترعاه وزارة البيئة الكورية، من المشاريع الرائدة في الخارج بدعم من مبادرة مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" الخضراء العالمية، حيث يهدف إلى حل مشاكل نقص المياه في الدول التي تعاني من أزمات المياه وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن العديد من مزارع محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان تعاني من ملوحة المياه، منها المزرعة التي دشن فيها المشروع، حيث يهدف المشروع إلى إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الملوحة بالمزارع والاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة في هذا المجال.

ويتميز نظام تحلية المياه في هذا المشروع بأنه يعمل بالطاقة الشمسية، حيث يتم توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 100%، وكل الطاقة المستخدمة هي طاقة متجددة.

ويتم توصيل الألواح الكهروضوئية بنظام تحلية المياه لتوفير الطاقة، ويتم ذلك من خلال استخدام عملية التناضح العسكري.

وعادة تستهلك عملية التناضح العكسي كمية كبيرة من الكهرباء، ولكن هذا الجهاز يمكن أن يقلل من تكلفة الكهرباء لتكون فعالة من حيث التكلفة لتشغيل النظام الذي صمم لإنتاج 32 طنا من المياه العذبة يوميا.

وحضر حفل تدشين المشروع عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية، والسفير الكوري لدى عمان "كيم تشانغ كيو"، بالإضافة إلى عدد من المزارعين من ولاية السويق والولايات المجاورة، مسؤولي الشركة الكورية المنفذة للمشروع.