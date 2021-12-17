مكتبة الجمعية الوطنية الكورية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

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وقعت مكتبة الجمعية الوطنية الكورية يوم الاثنين الماضي بروتوكول تعاون في مجال البحث العلمي مع جامعة عين شمس المصرية.

ووقع البروتوكول عن الجانب الكوري "هيون جين كوان" كبير أمناء مكتبة الجمعية الوطنية، وعن الجانب المصري عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس الدكتورة "سلوى رشاد".

وقد قام كبير أمناء مكتبة الجمعية الوطنية الكورية "هيون" والوفد المرافق المكون من ومسؤولي المكتبة الكورية والسفارة الكورية بالقاهرة بزيارة لجامعة عين شمس.

وأوضحت عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس أنه بموجب البروتوكول المُوَقَّع بين الجانبين يستطيع طلاب قسم اللغة الكورية بالكلية بمستوى الليسانس والدراسات العليا الدخول على المكتبة الرقمية والاطلاع على المراجع والكتب.

وأكدت أن تلك الخطة تعد طفرة في تاريخ قسم اللغة الكورية، وذلك لندرة المراجع الخاصة بهذا التخصص، مما يشكل صعوبة على الطلاب والباحثين، لافتة إلى أن هذا البروتوكول سيحفز النهوض بالنواحي الأكاديمية والبحث العلمي بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن.

وخلال زيارته لجامعة عين شمس، قام كبير أمناء مكتبة الجمعية الوطنية الكورية "هيون" بإلقاء محاضرة بعنوان "ديمقراطية المكتبة"، حيث قال إنه عندما ننظر إلى مكتبة في دولة ما، يمكن أن نتعرف على مستوى الديمقراطية فيها.

وأكد "هيون" أن الديمقراطية تعد أعظم إرث للبشرية في التاريخ، وأفضل نظام سياسي يمكن من خلاله حماية الحرية والسلامة للجنس البشري، مشيرا إلى أن المكتبات هي القوة الدافعة وراء تطور الديمقراطية.