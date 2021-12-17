تشديد قيود التجمعات الخاصة وإعادة القيود على ساعات العمل

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قررت الحكومة الكورية تعليق نظام العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، أي التعايش مع كورونا، بعد 45 يوما من تطبيقه بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن قواعد التباعد الاجتماعي المشددة يوم الخميس الماضي في الاجتماع الحكومي بشأن الاستجابة لكورونا. وبموجب قرار الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت، سيمكن تجمع ما يصل إلى 4 أشخاص على الأكثر من المُطَعَّمِين في جميع أنحاء البلاد، وسيتم السماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة التاسعة مساء فقط. أما الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات فسوف يتوجب عليهم استخدام المطاعم والمقاهي بمفردهم أو استخدام خدمة التوصيل. كما سيتم بموجب الإجراءات المشددة السماح لدور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية ومقاهي الإنترنت بالعمل حتى الساعة العاشرة مساء فقط، كما سيتم أيضا تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في الأحداث والتجمعات الكبيرة، وتطبيق نظام تصاريح الحجر الصحي على المشاركين في المعارض والمؤتمرات الدولية الكبيرة.

ويرجع السبب الرئيسي في العودة إلى قواعد التباعد الاجتماعي المشددة إلى زيادة انتشار فيروس كورونا داخل وخارج البلاد. فقد ظل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا في مستوى يزيد عن 7 آلاف حالة يوميا، بعد أن كان حوالي ألفي حالة قبل نظام التعايش مع كورونا. بالإضافة إلى ذلك، يشهد عدد حالات الإصابة لدى المسنين الذي تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما، زيادة كبيرة. والأسوأ من ذلك، زيادة عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الحرجة وزيادة الوفيات بشكل كبير. وبالتالي تجاوز معدل انشغال أَسِرَّةِ مرضى الحالات الحرجة في مستشفيات منطقة العاصمة الكبرى 86%. وسوف يتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المشددة خلال الفترة من الثامن عشر من ديسمبر وحتى الثاني من يناير، وبعد ذلك ستتخذ الحكومة قرارا بشأن تمديد هذه القواعد بناء على وضع انتشار كورونا في أواخر هذا العام.