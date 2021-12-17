نتائج زيارة الرئيس الكوري مون جيه إين لأستراليا

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين " إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي بعد اختتام زيارته الرسمية لأستراليا التي استغرقت 4 أيام. وخلال هذه الزيارة، حقق الرئيس "مون" إنجازات ذات معنى خاص، وتم الاتفاق بين البلدين على زيادة التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في سلاسل توريد المعادن. وكانت زيارة الرئيس "مون" الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس كوري لأستراليا منذ 12 عاما. ويعد الرئيس "مون" أول رئيس أجنبي وجهت الحكومة الأسترالية دعوة له لزيارة أستراليا بعد جائحة كورونا. ومن بين أكبر الإنجازات التي حققها "مون" خلال زيارته لأستراليا توقيع صفقة مع الجانب الأسترالي لتصدير 30 قطعة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كيه- 9"، و15 عربة مدرعة خاصة لنقل الذخائر لأستراليا. وتبين أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي تريليونا و90 مليار وون.

1- ويُشار إلى أن أستراليا تشارك بنشاط في فرض الضغوط على الصين، والتي تقودها الولايات المتحدة، مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين أستراليا والصين. إلى جانب هذا، بدأت أستراليا في لعب دور ريادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبدأت أيضا في تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية من الصين وكوريا الشمالية. وضمن إطار السياسات الأمنية والدفاعية هذه، قررت شراء مدفعيات ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية. وقد تم نشر المدفعية "كيه – 9" التي طورها معهد علوم الدفاع الوطني الكوري وشركة "هانهوا" الكورية لصناعة الدفاع، لأول مرة عام 2000. وسبق أن تم تصدير 700 منها إلى سبع دول، هي: تركيا والمجر وفنلندا وأستونيا والهند والنرويج، كما تجرى حاليا مشاورات لتصدير هذا النوع من المدفعية إلى مصر.

ويبلغ وزن القطعة من هذه المدفعية 45 طنا، وتصل سرعة قذيفتها القصوى إلى 60 كيلومترا في الساعة، ويبلغ مداها النيراني 40 كيلومترا. ويمكنها إطلاق 3 طلقات في 15 ثانية، وطلقتين أو 3 طلقات في دقيقة على مدار ساعة وبشكل متتالٍ. وبالإضافة إلى ذلك، وقَّعتْ كوريا الجنوبية وأستراليا مذكرتي تفاهم خاصتين بالتعاون في سلاسل توريد الموارد المعدنية الرئيسية، وتقنية الحياد الكربوني واقتصاد الهيدروجين، حيث تتوفر لدى أستراليا أنواع مختلفة من الموارد المعدنية، بما في ذلك الفحم ذو الجودة العالية، وعدد من العناصر الأرضية النادرة. وبموجب هاتين المذكرتين، سيقوم البَلدان بتعزيز التعاون المشترك في تطوير وإنتاج الموارد المعدنية، وتنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير تقنية خاصة بالحياد الكربوني وتحقيق اقتصاد الهيدروجين.