إيتيز تصدر ألبوما جديدا

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كشفت فرقة "إيتيز" الشبابية المكونة من 8 أعصاء عن ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "صفر: حمى الخاتمة" يوم العاشر من ديسمبر.

ويضم هذا الألبوم 10 أغاني، منها الأغنيتان الرئيسيتان " اضطراب" و"الحقيقة"، أغنيتا الفرقة باللغة اليابانية "مازلت هنا" و"أفضل" والمترجمتان للغة الكورية.

وتخطط فرقة "إيتيز" لتنظيم جولة غنائية عالمية بعنوان "الزمالة: بداية النهاية" تشمل 12 مدينة في الولايات المتحدة وأوروبا في شهر يناير القادم.