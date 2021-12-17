إيتيز تصدر ألبوما جديدا

د. أحمد عبد طرابيك: علاقتي مع القسم العربي وجدانية وروحية
2021-12-17
#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-13
كشفت فرقة "إيتيز" الشبابية المكونة من 8 أعصاء عن ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "صفر: حمى الخاتمة" يوم العاشر من ديسمبر.
ويضم هذا الألبوم 10 أغاني، منها الأغنيتان الرئيسيتان " اضطراب" و"الحقيقة"، أغنيتا الفرقة باللغة اليابانية "مازلت هنا" و"أفضل" والمترجمتان للغة الكورية.
وتخطط فرقة "إيتيز" لتنظيم جولة غنائية عالمية بعنوان "الزمالة: بداية النهاية" تشمل 12 مدينة في الولايات المتحدة وأوروبا في شهر يناير القادم.
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-17
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