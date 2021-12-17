توايس تبقى في قائمة بيلبورد 200 للألبومات للأسبوع الثالث على التوالي

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استطاعت فرقة "توايس" البقاء في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بألبومها الكامل الثالث بعنوان "صيغة الحب" الذي تم الكشف عنه في نوفمبر الماضي للأسبوع الثالث على التوالي باحتلال المرتبة السادسة والعشرين.

وكان ألبوم الفرقة قد تم إدراجه في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات للمرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي باحتلال المرتبة الثالثة.

واحتلت فرقة "توايس" المرتبة الثانية والستين في قائمة "الفنان 100".

كما احتلت أغنية الفرقة الإنجليزية بعنوان "المشاعر" المرتبة الخمسين في قائمة "أفضل أغاني العام" لمجلة "بولينغ تسون" الموسيقية الأمريكية.

وستكسف الفرقة أغنيتها اليابانية التاسعة بعنوان "كعكة محلاة" يوم الخامس عشر من ديسمبر، وستقيم حفلا غنائيا في سيول خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من ديسمبر، معلنة عن جولتها العالمية التي تشمل 5 مدن أمريكية في شهر فبراير من العام القادم.