تجاوز حجم مبيعات ألبوم فرقة آيف النسائية الجديدة 150 ألفا في أسبوع من إصداره

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تم بيع 152 ألفا و229 نسخة من أول ألبوم لفرقة "آيف" النسائية الجديدة بعنوان " 11" في أسبوع من الكشف عنه.

وقالت وكالة "ستارشيب" الترفيهية إن فرقة "آيف" تعد أكثر الفرق النسائية الكورية هذا العام من حيث حجم مبيعات أول ألبوماتها في أسبوع من إصدارها.

الجدير بالذكر أن فرقة "آيف" قد بدأت نشاطها الغنائي يوم الأول من ديسمبر الجاري.

وتحتل أغنية "11" للفرقة المراكز الأوائل العشرة في قوائم الموسيقى في كوريا الجنوبية، وتم إدراجها ضمن قائمة "سبوتيفاي" الموسيقية، وقائمة "كيوكيو" الصينية.