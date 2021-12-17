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غوست ناين تقيم حفلات في الولايات المتحدة في يناير

#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-20

من أغانى القمة


من المقرر أن تقيم فرقة "غوست ناين" الشبابية حفلات غنائية في الولايات المتحدة خلال الفترة من يوم الخامس عشر حتى السابع والعشرين من شهر يناير من العام القادم.

وتشمل جولة الفرقة 4 مدن أمريكية، هي: لوس أنجلس وسان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن.

وبدأت فرقة "غوست ناين" نشاطها الغنائي في شهر سبتمبر من العام الماضي بإصدار أول ألبوم لها  بعنوان "الحلقة السابقة 1: الباب".

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