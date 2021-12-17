غوست ناين تقيم حفلات في الولايات المتحدة في يناير

د. أحمد عبد طرابيك: علاقتي مع القسم العربي وجدانية وروحية
2021-12-17
#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-20
من المقرر أن تقيم فرقة "غوست ناين" الشبابية حفلات غنائية في الولايات المتحدة خلال الفترة من يوم الخامس عشر حتى السابع والعشرين من شهر يناير من العام القادم.
وتشمل جولة الفرقة 4 مدن أمريكية، هي: لوس أنجلس وسان فرانسيسكو ونيويورك وبوسطن.
وبدأت فرقة "غوست ناين" نشاطها الغنائي في شهر سبتمبر من العام الماضي بإصدار أول ألبوم لها بعنوان "الحلقة السابقة 1: الباب".
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-17
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