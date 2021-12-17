200 مليون عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية خالي من الكحول لتوايس





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "خالي من الكحول" لفرقة "توايس" والتي تم الكشف عنها في شهر يونيو الماضي، 200 مليون مرة.

وقالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة هذه الأغنية على يوتيوب 200 مليون مرة في الساعة العاشرة و32 دقيقة من صباح يوم السادس عشر من ديسمبر، أي بعد حوالي 6 أشهر من الكشف عنها.

بهذا، تجاوز عدد مرات مشاهدة كل أغنية من 19 أغنية كشفت عنها الفرقة من بدء نشاطها، 200 مليون مرة، مما أصبحت أكثر الفرق النسائية في العالم من حيث عدد الأغاني التي تجاوز عدد مرات مشاهدتها 100 مليون مرة.

وستطلق الفرقة جولتها الغنائية العالمية الرابعة التي تشمل بعض المدن الأمريكية، منها لوس أنجلس وأوكلاند ونيويورك، بحفل غنائي ستقيمه في سيول خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.