إن سي تي تصدر ألبوما جديدا

د. أحمد عبد طرابيك: علاقتي مع القسم العربي وجدانية وروحية
2021-12-17
#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-20
أصدرت فرقة "إن سي تي" ألبومها الكامل الثالث الجديد بعنوان "نكون" والذي يصم 13 أغنية يوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري بحفل غنائي تم بثه على الهواء مباشرة من خلال قناة على يوتيوب.
وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن حجم المبيعات المسبقة لألبوم الفرقة الجديد تجاز 1.7 مليون نسخة.
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-17
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