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إن سي تي تصدر ألبوما جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-20

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

أصدرت فرقة "إن سي تي" ألبومها الكامل الثالث الجديد بعنوان "نكون" والذي يصم 13 أغنية يوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري بحفل غنائي تم بثه على الهواء مباشرة من خلال قناة على يوتيوب.

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن حجم المبيعات المسبقة لألبوم الفرقة الجديد تجاز 1.7 مليون نسخة.

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