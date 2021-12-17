مين-هو عضو فرقة شايني يكشف عن أغنية جديدة

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كشف المطرب "مين-هو" عضو فرقة "شايني" اليوم عن الأغنية الجديدة بعنوان "حسرة"، بعد حوالي عامين من الكشف عن أغنيته السابقة بعنوان " أنا في البيت" عام 2019.

واحتفاء بالكشف عن أغنيته الجديدة، أجرى المطرب "مين-هو" اليوم لقاء مع معجبيه