مين-هو عضو فرقة شايني يكشف عن أغنية جديدة

د. أحمد عبد طرابيك: علاقتي مع القسم العربي وجدانية وروحية
2021-12-17
#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-20
كشف المطرب "مين-هو" عضو فرقة "شايني" اليوم عن الأغنية الجديدة بعنوان "حسرة"، بعد حوالي عامين من الكشف عن أغنيته السابقة بعنوان " أنا في البيت" عام 2019.
واحتفاء بالكشف عن أغنيته الجديدة، أجرى المطرب "مين-هو" اليوم لقاء مع معجبيه
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-17
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