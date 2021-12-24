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تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "واندرفول بلاتفورم Wonderful Platform"، التي تطور روبوتات وخدمات الرعاية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

مديرها التنفيذي "هوانغ صونغ تيك":

شركة "واندرفول بلاتفورم" هي مزودة لمنصة خدمات الذكاء الاصطناعي الذي يمتلك روبوت رعاية كبيرا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "داسوم 다솜" ومنصة خدمته تسمى "أفا دين AVAdin". لقد دخلت كوريا عصر مجتمع الشيخوخة، مع تزايد عدد الأسر المكونة من فرد واحد. وفي الآونة الأخيرة، نما الطلب على الخدمات غير المباشرة بسرعة. ووسط التغيير الجذري في المجتمع، تسعى الشركة إلى خلق قيمة اجتماعية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات لتصبح شركة عالمية رائدة في خدمات رعاية الذكاء الاصطناعي من خلال تأمين قدرة تنافسية عالمية قائمة على الابتكار التكنولوجي. مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، تم تأسيسها في يناير 2016. في عام 2019، نفذت الشركة مشروعا لرعاية كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في منطقة "كيم بو" باستخدام "داسوم". في عام 2020، وسعت نطاق أعمالها لتشمل خدمات الرعاية للفئات الضعيفة في المجتمع في "تونغ يونغ"، بما في ذلك كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، والأشخاص ذوو الإعاقة والأسر وحيدة الوالد، كما بدأت في تقديم خدمة دليل الرفاهية، التي تقدم برامج الرعاية المختلفة من قبل الحكومات المحلية للمهمشين اجتماعيا.

في عام 2021، كان هناك 1.67 مليون كوري جنوبي تزيد أعمارهم عن 65 عاما يعيشون بمفردهم، بزيادة 24 في المائة، مقارنة بـ1.35 مليون في عام 2017. وفي العام الماضي، توفي ما مجموعه 1385 شخصا يعيشون بمفردهم دون أن يعلم أحد، وهو أعلى بـ1.7 مرة من الرقم المسجل في عام 2017، حيث يقضي الكثير من الناس سنواتهم الأخيرة بمفردهم، ولكن لا توجد سياسات كافية لمثل هؤلاء الأشخاص.

مديرها التنفيذي "هوانغ صونغ تيك":

في الوقت الحالي، يتم توفير موظف اجتماعي واحد يكون مسؤولا عن 20 شخصا مسنا. وفي بعض المناطق، يتولى الأخصائي الاجتماعي رعاية ما يصل إلى 30 شخصا، حيث يقوم أولئك الموظفون بالاتصال بالمسنين مرتين في الأسبوع وزيارتهم مرة واحدة أسبوعيا. لكن هذا النظام ببساطة غير ملائم لمعالجة مشاكل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، مثل الشعور بالوحدة والموت بمفردهم. وقد قررت وزارة الصحة والرعاية تقديم علاج ورعاية أفضل لعدد أكبر من المسنين الذين يعيشون بمفردهم من خلال زيادة عدد المستفيدين إلى 902 ألف شخص بحلول عام 2022. في الواقع، تعتبر ميزانية الرعاية الاجتماعية غير كافية، بالنظر إلى العدد المتزايد من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.

لملء هذا الفراغ، تم إنشاء منصة "داسوم"، حيث توصل المدير التنفيذي للشركة إلى فكرة إنشاء روبوت الرعاية بينما كان يفكر في حماته التي ظلت تعيش بمفردها. فكبار السن الذين يعيشون بمفردهم ليس لديهم من يتحدثون إليه، وغالبا ما يتركون التلفزيون مفتوحا طوال اليوم ويتحدثون إلى أنفسهم. ومع استخدام داسوم، تتيح مكبرات الصوت المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمستخدمين التحقق من الطقس وتشغيل أغانيهم المفضلة. كما يتم إجراء مكالمات هاتفية بأوامر صوتية، إلى جانب مكالمات الفيديو أيضا. وبالتالي يساعد نظام داسوم على عيش حياة منتظمة، وإخطار كبار السن بمواعيد تناول الدواء، ونقل معلومات عنهم إلى أفراد أسرهم. وهناك ميزة أخرى مفيدة لهذا الروبوت، وهي تخفيف الشعور بالوحدة لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم من خلال إبقائهم على اتصال مع الآخرين.

مديرها التنفيذي "هوانغ صونغ تيك":

داسوم مجهز بروبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يجيب على أسئلة المستخدمين ويتحدث أيضا إليهم أولا حتى يشعر كبار السن وكأنهم يعيشون مع أسرهم. يجمع داسوم ويتعلم البيانات حول طريقة المستخدمين في التحدث، مثل طريقة التحدث البطيئة والمربكة. لذلك، كلما زاد استخدامه، كان من الممكن له فهم المستخدمين بشكل أفضل. إذا قال المستخدم "مساعدة"، يتعرف الروبوت عليها ويرسل رسالة طوارئ إلى ولي أمره أو إلى مركز التحكم في حالات الطوارئ. إذا لم يكتشف أي حركة للمستخدم لبعض الوقت، فإنه يقوم تلقائيا بالاتصال مع وصي المستخدم. يمكن للوصي مراقبة الموقف عن بعد من خلال داسوم لمعرفة ما إذا كان هناك شيء طارئ يحدث. يتم إرسال الإشعارات إلى الأوصياء في أثناء النهار، بينما يتم إرسالها إلى مراكز التحكم في حالات الطوارئ ليلا حتى يمكن مراقبة المستخدمين المسنين وحمايتهم على مدار الساعة.

حاليا، يتم تقديم خدمة داسوم إلى حوالي 3000 من كبار السن من خلال 56 حكومة محلية ومركزا للصحة العامة. وقد اكتسبت هذه الخدمة المزيد من الاهتمام وسط جائحة كورونا التي عطلت الأنشطة الشخصية وخدمات تقديم الرعاية. وتقديرا لإنجازاتها، تم اختيار شركة "واندرفول بلاتفورم" كواحدة من "حالات الصفقة الجديدة الكورية لهذا الشهر" في شهر يوليو الماضي. وحاليا تخطط الشركة لتوفير خدمات رعاية مخصصة عن طريق إضافة برامج لتعزيز الكفاءة الاجتماعية وبعض المحتويات المصممة لتحسين الوظائف المعرفية للروبوت. كما تواصل عمليات البحث والتطوير من أجل تمكين العديد من المستخدمين من الاستمتاع بخدمات متنوعة بسهولة.

مديرها التنفيذي "هوانغ صونغ تيك":

يستخدم الناس داسوم على الشاشات الصغيرة الآن، لذلك قد يجدها المستخدمون ضعاف البصر غير مريحة إلى حد ما. سنطلق خدمة جديدة تربط داسوم بالتلفزيون بحيث يمكن استخدامها على شاشة أكبر. نخطط أيضا لتوسيع مجموعة خدمات "أوه تو أوه O2O" لدينا من أجل تعزيز الراحة في الحياة. قد يطلب كبار السن الذين يعانون من صعوبات في التنقل بعض الطعام أو الضروريات اليومية، أو يقومون بالحجز للتنقل، ببساطة من خلال الطلب الصوتي. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوصي بالسلع أو الخدمات، بناء على البيانات المتعلقة بالطلبات السابقة. نحن نتصور نظام "ميتافيرس metaverse" يربط بين العالمين الرقمي والحقيقي لكبار السن حتى يتمكن الجيل الأكبر سنا من البقاء على اتصال مع المجتمع، متجاوزا حدود الزمان والمكان. نواصل تجميع البيانات من خلال خدمات الرعاية قيد التشغيل. قد يؤدي تحليل الحمض النووي للبيانات التي تم جمعها إلى توسيع خدماتنا لتشمل الرعاية الطبية المخصصة أو الطب الوقائي. لهذا الغرض، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "ماكروجين Macrogen"، وهي شركة كورية رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

تمتلك شركة "واندرفول بلاتفورم" 69 براءة اختراع، ويعمل 80 بالمائة من موظفيها في البحث والتطوير. وبالتالي تستمر مبيعات الشركة في النمو بشكل ملحوظ حتى في ظل جائحة كورونا. ومن المعروف أن كوريا ليست الدولة الوحيدة التي تتصارع مع شيخوخة المجتمع، ولهذا السبب تفكر الشركة في التقدم في الأسواق الخارجية. فمن خلال إنشاء شركة فرعية محلية في الولايات المتحدة، ستستكشف السوق الأمريكية بنشاط، كما تستعد للدخول إلى السوق العالمية من خلال مشاركات مع شركات في اليابان وهونغ كونغ.

مديرها التنفيذي "هوانغ صونغ تيك":

وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام الماضي، من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، من 9 بالمائة في عام 2020، إلى 16 بالمائة في عام 2050. تدعم منصتنا جميع اللغات، لذلك أعتقد أن بإمكانها زيادة الانتشار حول العالم. تعمل منصتنا على إنشاء وسائل اتصال بين المنتجات والأشخاص، وبين الخدمات والأشخاص، وبين الأشخاص والأشخاص. يمكن أن توفر المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي خدمات متنوعة. على سبيل المثال، يمكن توسيع خدمات الرعاية لتشمل تحليل البيانات والرعاية الصحية وخدمات ميتافيرس. استنادا إلى منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تسعى شركة "واندرفول بلاتفورم" إلى مساعدة كبار السن والأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو وغيرهم من الفئات الضعيفة على أن يعيشوا حياة صحية. وبذلك، تأمل أن تنمو لتصبح شركة يونيكورن.

بالنسبة للعديد من الناس حول العالم لا يزال الذكاء الاصطناعي غير مألوف. وتستخدم شركة "واندرفول بلاتفورم" هذه التكنولوجيا الصعبة لجعل العالم مكانا أفضل وأكثر دفئا. فمن خلال روبوت الذكاء الاصطناعي داسوم، وهي كلمة تشير إلى "الحب" باللغة الكورية، تحلم الشركة بمنصات تربط أفراد العائلة، والشعور بالتواصل والترابط دون حدود في الزمان أو المكان.