صورة كوريا إيجابية في مصر

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اتضح أن أكثر من تسعين بالمائة من المواطنين المصريين الذين لديهم المعرفة عن كوريا يعبرون عن مشاعرهم بطريقة إيجابية تجاه كوريا.

كما تبين أنه من أكثر الصور انتشارا عن كوريا والتي تتبادر إلى الأذهان هي صورة التنمية الاقتصادية والكي بوب وغيرها من صناعة الترفيه الكورية.

جاء ذلك في بحث أجرته السفارة الكورية لدى مصر بالتعاون مع شركة "ميديانس" المصرية مؤخرا.

وفي هذا البحث شارك ألف مواطن مصري ذي الصلة بكوريا مثل المسؤولين من وزارة الخارجية المصرية، والأساتذة والطلاب من قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس، والصحفيين المصريين، والسفراء الرقميين المصريين الكوريين (EKDA) المعينين من قبل الكوريين.

الجدير بالذكر أن البحث جرى في شهر يوليو الماضي لأول مرة منذ إنشاء السفارة الكورية لفهم تصور الشعب المصري عن كوريا بشكل أفضل، وبالتالي الحصول على دروس قَيِّمة لاستراتيجيات الدبلوماسية العامة للسفارة، والتي تهدف إلى حث المزيد من المصريين على رؤية كوريا كدولة شريكة أوثق وأكثر صداقة.

كان الجزء الأكثر بروزا من النتائج هو أن 92 بالمائة من المستجيبين عبَّرُوا عن مشاعرهم الإيجابية تجاه كوريا، وأن الكلمات الرئيسية السائدة لوصف الكوريين كانت إبداعية ومنضبطة ونشيطة يليها عمل دؤوب مخلص ومنفتح.

ومما يعكس الشعبية الهائلة للأفلام الكورية حول العالم، اختار نصف المشاركين في الاستطلاع الأفلام الكورية بناء على الجانب الثقافي المفضل لاهتماماتهم، يليه المطبخ الكوري والكي بوب، والعروض الكورية والجمال الكوري.

ومن المثير للاهتمام أنه بصرف النظر عن الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وسيارات الركوب التي تشغل بالفعل جزءًا كبيرًا من السوق المصرية ، أظهر المشاركون أيضًا اهتمامًا بالطب الكوري ثم العناية بالبشرة كعناصر مرغوبة لعرضها في مصر.

يقال إن البحث تم إجراؤه من خلال استطلاعات الرأي عبر الإنترنت نظرًا لحالة جائحة كورونا، بحيث تركَّزَت حوالي 70 بالمائة من مجموعات العَيِّنَة بين 16 عاما و 30 عاما.

وأعربت هذه المجموعات الشابة عن اهتمامها بالمشاركة بشكل أكبر في الأحداث المتصلة بكوريا على الإنترنت وخارجها على الرغم من حالة الوباء من أجل التعرف على كوريا بشكل أفضل.

ولم تبلغ نسبة المستجيبين المصريين الذين لديهم خبرة زيارة كوريا سوى 4.3 بالمائة فقط مما يشير إلى ضرورة تفعيل التبادلات البشرية بين البلدين في المستقبل. وفي هذا البحث أعرب 65.6 % منهم عن الرغبة في زيارة كوريا في المستقبل القريب.