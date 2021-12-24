تقديم السياسة الكورية في مجال مكافحة الفساد في مؤتمر فلسطيني

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شاركت رئيسة هيئة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان الكورية "جون هيون هي" في المؤتمر الدولي الثالث بعنوان" تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام" والذي عقدته هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عبر الإنترنت يوم السابع من هذا الشهر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأقيمت مراسم الافتتاح عبر"زوم" في قاعة بلدية رام الله، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دولة فلسطين، ورؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد العربية والدولية، وخبراء ومختصين، وممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الشريكة للهيئة.

شرحت الهيئة الكورية أن مشاركة رئيستها في المؤتمر الدولي تمت تلبية طَلَب نظيرتها الفلسطينية تقاسُم تجارب كوريا الجنوبية التي تَظهر نموذجًا مثاليا في مجال مكافحة الفساد والشفافية مع المجتمع الدولي.

وفي هذا المؤتمر قدمت رئيسة الهيئة الكورية تجارب كوريا في مجال مكافحة الفساد والإصلاح واتجاهات السياسة المستقبلية المرتكزة على تحقيق قيمة النزاهة.

كما شرحت نظام قياس النزاهة في الأجهزة العامة وقانون حماية المُبَلِّغِين عن الفساد وقانون مكافحة الكسب غير المشروع وقانون منع تضارب المصالح وغيرها من السياسات الكورية لمكافحة الفساد.

وأكدت على أن السياسات الكورية تركز على الوقاية من الفساد عوضا عن الكشف والمعاقبة بعده.

وأعربت عن أملها في أن تساعد التجارب الكورية مختلف الدول على رسم سياسات الوقاية من الفساد مضيفة أنها ستعمل باستمرار على توسيع التبادلات السياسية ذات الصلة في المستقبل.