السفارة الكورية لدى الكويت تنظم مؤتمر المدن الذكية الرابع

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نظمت السفارة الكورية لدى الكويت في بداية هذا الشهر مؤتمر المدن الذكية الرابع تحت شعار «الصناعات المرتبطة بالمزارع الذكية» بالتعاون مع مؤسسة التجارة الكورية ومؤسسة كوريا للأراضي والإسكان.

وقال السفير الكوري "جونغ بيونغ ها " في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر أن بلاده طوَّرَتْ خبراتِ صناعة المدن الذكية بناءً على تقنياتها في مجال الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفا أن الكويت وكوريا من الممكن أن يكونا شريكين جيدين في هذا المجال.

وأضاف أن البلدين عملا معا في تصميم وتطوير مفهوم المدن الذكية المحدثة في الكويت، موضحا أن ابتكار سكن مستدام يتطلب اتباع «نهج شامل» وأن المزرعة الذكية تعد جزءاً أساسياً من بناء بيئة عيش ذكية.

وبين أن مفهوم المزارع الذكية يقوم على توفير بيئة حصاد لمختلف المحاصيل ما يؤدي إلى تطوير في جودة الإنتاج وإدارة ذات كفاءة للمصادر وذلك عن طريق تطبيق تقنيات حديثة.

واستذكر قلق بعض الدول بشأن أزمة قلة الطعام بسبب الإغلاق اللوجستي الذي شهده العالم العام الماضي أثناء انتشار وباء كورونا، معتبرا المزارع الذكية واحدة من أكثر الحلول المنافسة لتوفير الطعام.

وشهد مؤتمر المدن الذكية الذي تنظمه السفارة الكورية لدى الكويت منذ عام 2017 ولم تتمكن من إقامته العام الماضي بسبب الوباء، ولكن مؤتمر هذا العام شهد مشاركة عدد من الهيئات الكويتية المتخصصة والقطاع الخاص إضافة إلى إقامة عرض مرئي حول الصناعات المرتبطة بالمزارع الذكية.