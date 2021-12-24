مسابقة تصميم الشعار بين كوريا وكل من المغرب والأردن والسعودية

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من المتوقع أن تحتفل كوريا العام القادم بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع كل من المغرب والأردن والسعودية.

الجدير بالذكر أن جمهورية كوريا أقامت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع المملكة المغربية في السادس من شهر يوليو في عام ألف وتسعمائة وإثنين وستين.

ثم أقامت العلاقات الدبلوماسية مع المملكة الأردنية الهاشمية في السادس والعشرين من شهر يوليو من نفس العام، بينما أقامت العلاقة الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في السادس عشر من شهر أكتوبر في نفس العام.

وبهذه المناسبة السعيدة نظمت الجمعية الكورية العربية والسفارات الكورية في الدول العربية الثلاث وسفارات هذه الدول لدى كوريا مسابقة تصميم شعار للاحتفال بالذكرى بين كوريا وكل من الدول العربية.

وفي هذه المسابقة التي نظمت خلال الفترة ما بين الخامس عشر من شهر نوفمبر الماضي والعاشر من هذا الشهر تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية أتيحت فرصة المشاركة لكل الراغبين ممن يحملون الجنسيات الكورية والمغربة والأردنية والسعودية.

وبالفعل تم وصول 154 تصميما ممتازا إلى لجنة تحكيم المسابقة. ومنها تم اختيار ثلاثة تصميمات ممتازة لكل من الدول العربية الثلاث.

ويوم الأربعاء الماضي قامت الجمعية الكورية العربية بالأعلان عن تسعة فائزين إجماليا، ومنهم الفائز بالمركز الأول في المسابقة الكورية المغربية "أنس صدقي" والفائزة بنفس المركز في المسابقة الكورية الأردنية "تشيه جونغ هيون" والفائزة بالمركز الأول في المسابقة الكورية السعودية "يو صو يون"، ثم توزيع الجوائز عليهم.

ومن المتوقع أن يتم استخدام التصميمات المختارة في الأنشطة التي ستقيمها كوريا والدول العربية الثلاث بمناسبة الذكرى الستين بينها خلال عام ألفين وإثنين وعشرين القادم.