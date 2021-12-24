إصابة 3 أعضاء من فرقة بي تي إس بفيروس كورونا

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أعلنت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية أن ثلاثة من أعضاء فرقة "بي تي إس" مصابون بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن نتائج الاختبار التي أجريت لمطرب الراب "آر إم" والمطرب "جين" مساء يوم الخامس والعشرين من ديسمبر بعد عودتهم من الولايات المتحدة، جاءت إيجابية.

وكانت فرقة "بي تي إس" قد أقامت حفلات على المسرح بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وقد أفادت وكالة بيغ هيت" في اليوم السابق أن عضو آخر في الفرقة "شوغا" يعتني بنفسه في منزله بعدما بيّن الفحص الذي أجري له إصابته بالفيروس.

وأوضحت الوكالة أن "آر إم" و"شوغا" لا يعانيان من أي أعراض، فيما سجلت لدى "جين" حمى خفيفة، قائلة إن الأعضاء الثلاثة ملقحون بالكامل.