سانغ ريونغ سان بوري / تاريونغ و غون ياك / سيريونغ سان

كان هناك شاعر وفيلسوف شهير من عصر شيلا اسمه "تشوي شي-وون"، كتب ذات مرة إن بلاده تملك مبدئًا أساسيًّا يدعى "بونغ ريو". وقد قال إن هذا المبدأ يجمع الكونفوشية والبوذية والطاوية، وأنه يغير كل شيء يطاله. ويبدو أن الـ"بونغ ريو" هو ثمرة اتحاد المعتقدات الكورية مع المعتقدات الخارجية التي دخلت البلاد كنوع من محاولة الإنسان لتفسير الطبيعة والحياة. ومع مرور الوقت، أصبح مصطلح "بونغ ريو" يستخدم لوصف الاستمتاع بالشعر والفن والموسيقى بالتناغم مع الطبيعة. وعندما يوصف أحد الأشخاص بأنه "عالم بالبونغ ريو" فهذا يعني -غالبًا- أنه شخص كريم ويجيد تذوق الفنون. وهناك عدد من المصطلحات الموسيقية المتعلقة بالبونغ ريو، مثل "جول بونغ ريو 줄풍류" و"ديه بونغ ريو 대풍류"، وبينما يشير الأول إلى موسيقى الـ"بونغ ريو" التي تعزف باستخدام الآلات الوترية، يشير الأخير إلى الآلات المصنوعة من الخيزران. وفي الماضي، كان هناك تجمع موسيقي يعرف باسم "بونغ ريو بانغ 풍류방"، حيث كان محبو الموسيقى يجتمعون لعزف الموسيقى والاستماع إليها. وكانت موسيقى "بونغ ريو" غالبًا ما تعزف في هذه التجمعات. ومن أشهر مقطوعات "بونغ ريو" في عصرنا هذا، مقطوعة "يونغ سان هوي سانغ 영산회상".

تتكون مقطوعة "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" من تسع أجزاء كما أشرنا، اولها هي "سانغ ريونغ سان بوري 상령산풀이"، وآخرها مقطوعة للموسيقى العسكرية. وتستغرق المقطوعة كاملة من خمس وأربعين إلى خمسين دقيقة. وقد خصص كل جزء منها بحيث يناسب آلة واحدة. على سبيل المثال، تستخدم آلة بيري صغيرة تعرف باسم "سيه بيري 세페리" للتركيز على الآلات الوترية الأنعم صوتًا مثل الـ"كاياغم" والـ"كومونغو". وأحيانًا تستخدم "دانسو" أو "يانغم" بأنغام أخف إلى هذا الخليط الموسيقي الجميل. وهناك طرق مختلفة لعزف "يونغ سان هوي سانغ 영산회상"، فمن الممكن عزف مقطوعة واحدة أو مقطوعتين فقط بصورة منفصلة، ومن الممكن استخدام آلة موسيقية واحدة لعزف كل مقطوعة. وعند عزف "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" التي تتميز بإيقاعها البطيء الطويل، مما يعطي الفرصة للعازف كي يستعرض مهاراته الموسيقية عن طريق عزف التنويعات المختلفة. وعندما تستخدم الآلات النفخية فقط لعزف المقطوعة، يطلق عليها "ديه بونغ ريو". وكانت الـ"ديه بونغ ريو" تعزف بصورة رئيسية في الحفلات الراقصة التي كانت تقام في البلاط الملكي. ولكنها كانت تعزف أيضًا في التجمعات المحلية الريفية، وفي هذه الحالة، كانت المقطوعة تعكس الروح العامة والمشاعر الغالبة للمنطقة التي تؤدى فيها. وفي هذه الحالة، كان يطلق عليها "هيانغ جيه جول بونغ ريو 향제 줄풍류". وتتميز "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" بالهدوء وثبات الإيقاع، ولكن النسخ الشعبية منها تكون أسرع وأكثر حيوية وعكسًا للمشاعر.

يعود أصل "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" إلى أغنية بوذية تتغنى بسبع مقاطع فقط، هي: "يونغ سان هويسانغ بولبوسال 영산회상불보살". والقصة التي تستند إليها المقطوعة هي أن بوذا عندما كان يلقي بتعاليمه على الجبل في الهند، كان أكثر من ثمانين ألفٍ من القديسين البوذيين، وعشرات الآلاف من التابعين المخلصين، وحتى التنين الملك، كانوا جميعًا يجتمعون لينصتوا إلى تعاليمه. وتصف المقاطع السبع "يونغ سان هويسانغ بولبوسال 영산회상불보살" ذلك المشهد المهيب. ولا يعلم أحد السبب في دخول الموسيقى البوذية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من موسيقى البونغ-ريو، ولا كيفية حدوث ذلك، ولكن يبدو أن الموسيقيين الكوريين بدأوا في عزف هذه الموسيقى في أواسط عصر جوسون، وتطورت هذه المقطوعات وتشعبت عبر العصور التي تلت ذلك.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "سانغ ريونغ سان بوري 상령산풀이" عزف "جين يونغ كيونغ 진윤경" على البيري.

- مقطوعات "بونغ ريو" شعبية، وهي "تاريونغ"، و"غون ياك" أو الموسيقى العسكرية. عزف "مون جيه-سوك" على الكاياغم، و"هونغ جُنغ-جين" على الديغم، و"كيم جونغ-سو" على الجانغو.

- "سيريونغ سان 세령산"، وهي من مقطوعات "يونغ سان هوي سانغ 영산회상"، عزف "صُنغ إي-شين 성의신"على الهيغم.