رودولف ساسم كو / كويوهان بام كوروك هان بام / كومبايا

ينتظر الكثيرون حولَ العالمِ قدوم العامِ الجديد بكل وعوده وآماله. وينتظر الأطفالُ في بلاد كثيرة بابا نويل الذي سيأتيهم بهدايا جميلة أثناء نومهم ويخفيها في الجوارب. ومن أغاني الكريسماس المفضلة لدى الأطفال في كوريا أغنية "رودولف، حيوانُ الرنة ذو الأنفِ الأحمر". وتحكي الأغنية عن حيوان رنة يدعى رودولف، يتجنبه أفراد عشيرته ويتجاهلونه بسبب أنفه الأحمر اللامع. ورغم هذه الأزمة الكبيرة الذي يجد رودولف نفسه فيها، يساعده بابا نويل الذي يفسح له مكانًا مميزًا في قطيعه السحري الذي يجر زلاجاته الشهيرة. وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة رودولف، إذ أصبح نجم القطيع بعدما كان العضو الذي يتجاهله الجميع. والرسالة، في واقع الأمر، تتحدث عن المعنى الحقيقي للحب، وهو أن تتجاوز عن نقاط الضعف فيمن تحب وتحولها إلى نقاط قوة.

تتميز ليلة الكريسماس بكونها ليلة حافلة، ربما لأنها قريبة جدًّا من الـ"دونغ جي 동지"، وهو اليوم الذي يشهد أطول ليلٍ وأقصر نهارٍ في العام. واليوم هو يوم الـ"دونغ جي" في كوريا، وبدءًا من الغد، ستزداد ساعات النهار بالتدريج. وقديمًا، كان الناس يعتبرون الـ"دونغ جي" أول يوم في العام الجديد، وكانوا يطلقون عليه "يوم الصُل الصغير". وهناك مقولة كورية تفيد أن المرء يكبر عامًا فقط إذا تناول عصيدة الفول الأحمر في يوم الدونغجي. وطبقًا لنظرية الـ"يين" والـ"يانغ" والعناصر الخمسة القديمة، فالأحمر لون اليانغ أو الطاقة الإيجابية، بينما تمثل الأرواح الـ"يين"، أو الطاقة السلبية. ولذلك اعتقد الناس أن حبوب الفول الأحمر لها القدرة على طرد الأرواح الشريرة ومنع الحظ السيئ. وفي يوم الدونغ-دي، اليوم الذي تبلغ فيه طاقة اليين السلبية أوجها، يأكل الناس عصيدة الفول الأحمر كي يغسلوا بطاقتها الإيجابية كل الشرور وليستجلبوا الحظ الحسن. ومن الجميل أن تتقارب بداية العام الجديد مع الدونغ-جي، كي يستغل الناس هذه الفرصة لطرد كل الأفكار والطاقات السلبية، وليبدأوا العام الجديد بطاقة جديدة وفكر جديد.

وآخر أغانينا اليوم هي أغنية "كومبايا 쿰바야". وكلمة "كومبايا" مستقاة غالبًا من العبارة الانكليزية "كوم باي هير come by here" أو تعال إلى هنا. وبعدما اكتشف الأوربيون القارة الأمريكية، استقروا في الأرض الجديدة، وجلبوا العبيد من أفريقيا ليزرعوا مزارعهم الشاسعة. وكان العبيد الأفريقيون يعملون طوال الأسبوع، ويخدمون أسيادهم، ويصطحبونهم إلى الكنائس في أيام الأحد. وكان يتوجب عليهم أن ينتظروا في الخارج إذ لم يكن يسمح لهم بدخول الكنائس مع البيض. وربما كانوا يشعرون بشيء من العزاء عندما كانوا يستمعون إلى الترانيم وهم ينتظرون خارجًا. وأنشودة "كومبايا إلهي" تتميز بلحن بسيط يؤثر في قلب سامعه، وهو السبب الذي جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين العبيد الأفارقة في ذلك الزمن. ولا شك أنهم كانوا يتمنون ظهور من ينجدهم مما يعانونه وهم يغنونها.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "رودولف ساسم كو 루돌프 사슴코" أو أنف رودولف، عزف "جونغ غيل-صُن 정길선".

- "كويوهان بام كوروك هان بام 고요한 밤 거룩한 밤" أو ليلة هادئة، ليلة مقدسة، أداء أوركسترا "سوكميونغ كاياغم يونجودان 숙명가야금연주단"، وأغنية "نوني أونيه 눈이 오네" أو الثلوج تهطل، غناء "جونغ سانغ-هي 정상희" وابنتها "يو تشيه-ريونغ 유채령". وأخيرًا "جينغل بل روك Jingle Bell Rock" أداء "لا بور لا 라폴라"

- "كومبايا 쿰바야" غناء "هونغ سون-غوان 홍순관" وعزف "كانغ أون-إيل 강은일" على الهيغم.