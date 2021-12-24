عدد مرات مشاهدة أغنية وانبي لفرقة إتزي يتجاوز 400 مليون مرة

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تجاوز عدد مرات الفيديو الموسيقي لأغنية "وانبي" لفرقة "إتزي" 400 مليون مرة على يوتيوب.

وقد تم الكشف عن هذه الأغنية يوم التاسع من شهر مارس من العام الماضي، وهي الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة الكامل الثاني " بعنوان "إتز مي".

بهذا، تجاوز عدد مرات مشاهدة جميع الأغاني الرئيسية لألبومات الفرقة 100 مليون مرة لكل منها.

وبدأت فرقة "إتزي" نشاطها الغنائي عام 2019 بأغنية تحمل عنوان "دللا دللا".