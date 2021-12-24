ستري كيدز تصدر ألبوما رقميا جديدا

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أصدرت فرقة "ستري كيدز" ألبوما رقمي جديدا بعنوان "إس كيه زد 2021" يوم الثالث والعشرين من ديسمبر. ويضم هذا الألبوم 14 أغنية، منها الأغاني التي حظيت بإقبال كبير من معجبيها.

وقد تصدرت أغنية "جراح" التي تم الكشف عنها في اليابان في شهر أكتوبر الماضي، هي الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة الرقمي الجديد، قائمة "آيتيونز" في اثنتين وثلاثين دولة ومنطقة في العالم.

وفازت الفرقة بالجائزة الكبرى في فئة أداء العام في حفل توزيع جوائز فنان آسيا لعام 2021 والذي أقيم في سيول يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري.