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وكالة إس إم الترفيهية تكشف عن ألبوم شتوي جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-27

من أغانى القمة


كشفت وكالة "إس إم" الترفيهية اليوم الاثنين عن ألبوم جديد بعنوان "إس إم تاون شتاء 2021"، وهو ألبوم خاص ذي طابع شتوي يضم 10 أغاني، منها أغنية فرقة "إيسبا" النسائية بعنوان "الأحلام تتحقق".

الجدير بالذكر أن أغنية "الأحلام تتحقق" هي أصلا أغنية فرقة "إس إي إس" النسائية القديمة التي تم الكشف عنها عام 1998، وقامت فرقة "إيسبا" بإعادة غنائها وكشفت عنها يوم العشرين من شهر ديسمبر الجاري.

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