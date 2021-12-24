بي تي إس الأولى في قائمة أوريكون اليابانية في حجم مبيعات الألبومات

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تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية من حيث حجم مبيعات الألبومات على أساس سنوي، لتكون أول فنان أجنبي يحتل المرتبة الأولى.

وقالت شركة "أوريكون" إن حجم مبيعات ألبوم فرقة "بي تي إس" اليابانية بعنوان "بي تي إس، الأفضل" بلغ 993 ألف نسخة في اليابان، واحتل الألبوم بذلك المرتبة الأولى من بين جميع الألبومات التي تم الكشف عنها في اليابان من حيث حجم المبيعات.

وكان هذا الألبوم قد تم بيع 782 ألف نسخة منه بعد أسبوع من إصداره في اليابان.