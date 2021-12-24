آيو تكشف عن أغنية جديدة





قالت وكالة "إيدام" الترفيهية إن المطربة "آيو" ستكشف عن أغنيتها الجديدة بعنوان البيت المعاد تجميعه" يوم التاسع والعشرين من ديسمبر.

وكشفت الوكالة عن صورة ترويجية لهذه الأغنية تظهر فيها الألبومات التي أصدرتها المطربة "آيو" في العشرينيات من عمرها.

وتعد هذه الأغنية هي الأولى من نوعها التي تكشف عنها المطربة "آيو" منذ حوالي شهرين بعد أن كشفت عن أغنيتها بعنوان "قمر الفراولة" في شهر أكتوبر الماضي.