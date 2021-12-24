(9) 그렇게 됐어요

수아: 네

نعم؟

진석: 자네 뭐야? 회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.

ماذا تفعلين؟ ماذا يعني أنك تركت العمل؟

수아: 와서 얘기해요.

فلنتحدث عندما تأتي.

진석: 두 번 안 묻는다. 회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.

لن أسأل مرتين! لماذا تركت العمل؟

수아: 그렇게 됐어요.

هذا ما حدث.





شرح التعبير

그렇게 됐어요. هذا ما حدث.

يستخدم التعبير للإجابة باقتضاب عن سؤال عن كيفية وقوع أمر بعينه غيرمتوقع وبشكل مفاجئ، أو نتيجة أمر ما لم تكن متوقعة. فعندما يقع أمرُ ما بشكل غير مقصود ولم يكن مرغوب به، أو نتيجة غير مرغوب فيها ولكن هذا ماحدث. لذا يستخدم التعبير بشيء من الإحباط أو الشعور بالأسف. ولكن من الممكن أن يستخدم التعبير في المواقف الجيدة أيضا.





شرح الأمثلة

① 가: 결과가 안 좋게 나왔다고?

أ‌. لم تكن النتيجة جيدة؟

나: 네, 그렇게 됐어요.

ب‌. نعم، هذا ما حث.

② 가: 이번에는 같이 가기로 했는데 왜 또 못 간다는 거야?

أ‌. لقد اتفقنا على الذهاب معا، لماذا تقول إنك لن تتمكن من الذهاب؟

나: 미안해. 갑자기 사정이 그렇게 됐어.

ب‌. أعتذر، أصبحت ظروفي هكذا فجأة.



