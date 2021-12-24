(10) 엊그제 같은데

할머니: 이젠 여기 사람 다 됐네.

لقد أصبحت تشبه أهل هذه المنطقة.

여기 처음 왔을 때가 엊그제 같은데. 아이고.

وكأنه بالأمس فقط عندما جئت إلى هنا أول مرة. يا إلهي.

도우: 안녕하셨어요?

كيف حالك؟

할머니: 응.

بخير.





شرح التعبير

"엊그제 같은데" يعني التعبير "وكأنه الأمس، أو قبل عدة أيام". والكلمة "엊그제" تشبه في المعنى "엊그저께" التي تعني أول أمس ولكنها لا تستخدم هنا بالمعنى الحرفي. يشير التعبير أيضا إلى سرعة مرور الوقت. يأتي قبل التعبير ما يدل على حدث وقع بالماضي مثل"했을 때가 엊그제 같은데 -" أو " -은 것이 엊그제 같은데 " وعادة ما يشير إلى حدث وقع قبل فترة طويلة نسبيا لا فترة قصيرة، مثال:

우리가 만난 것이 엊그제 같은데 벌써 일년이 되었네

"وكأننا تقابلنا قبل عدة أيام ولكن مرعام بالفعل"، لأن العام فترة طويلة نسبيا. ولا نستبدل هنا "عاما" بـ"أسبوع" لأن الأسبوع فترة قصيرة نسبيا.





شرح الأمثلة

① ① 가: 벌써 졸업할 때가 됐구나.

أ.لقد حان وقت التخرج بالفعل.

나: 그러게. 입학한 것이 엊그제 같은데.

ب. صحيح، وكأنني دخلت الجامعة بالأمس.





② 가: 내일 우리 아이 돌이야.

أ.غدا عيد الميلاد الأول لطفلي.

나: 그렇구나. 태어난 게 엊그제 같은데 말이야.

ب. يا إلهي، أشعر وكأنه وُلد قبل أيام وحسب.



