المبدعون الأفراد ينشرون الثقافة الكورية في عصر الإعلام التفاعلي

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يعرف الكثير من الأشخاص حول العالم موجة الثقافة الكورية هالليو من خلال مجموعات الكيبوب مثل بي تي إس، وفيلم "الطفيلي" والأعمال الدرامية الكورية مثل "لعبة الحبار" التي اكتسبت شهرة عالمية مؤخرا. لكن الآن، في عصر الإعلام الجديد حيث الاتصال التفاعلي هو جوهر، ليس فقط المحتويات التي تنتجها الشركات الكبرى، بل هو الذي ينشر الموجة الكورية حول العالم. وذلك لأن المبدعين الفرديين من ذوي الخبرة في مختلف المجالات يقتربون من المشاهدين بطريقة مألوفة أكثر وينقلون الثقافة الكورية إلى حياتهم. وفقًا لتقرير "استطلاع حالة الموجة الكورية لما وراء البحار لعام 2021" الذي أجري على 8500 أجنبي، قال معظم الأجانب إنهم واجهوا ثقافة الموجة الكورية من خلال "مقاطع فيديو أنشأها أفراد مثل يوتيوب". وكانت هذه الإجابات عالية بشكل خاص في مجالات الغذاء (47.1٪) والجمال (46.0٪) والأزياء (44.1٪).





على سبيل المثال هناك قناة على اليوتيوب تختص بالطعام الكوري بـ 5.78 مليون مشترك؟ وهي قناة "إميلي كيم" البالغة من العمر 63 عامًا (الاسم الكوري كيم كوانغ سُوك)، والتي تُقدّم وصفات كورية على قناتها على يوتيوب لمدة 15 عامًا تحت اسم "مانغ تشي" (Maangchi). تعيش في نيويورك كمهاجرة من الجيل الأول، وبعد الطلاق، عندما نشأ أطفالها وتركوا المنزل ليصبحوا مستقلين، انغمست في الألعاب عبر الإنترنت لفترة من الوقت. على قناة طبخ بدأت بناء على توصية من ابنها، قامت بإعداد مجموعة متنوعة من الطعام الكوري الأصيل بمهاراتها الممتازة في الطبخ، وبدأت تدريجيًا في اكتساب الشعبية. إن الماكياج والملابس التي تُعِدُّها بذكاء وفقًا لمفهوم الطبخ في ذلك اليوم هي علاماتها التجارية الخاصة. ومعظم وصفاتها أطعمة كورية تقليدية بما فيها الأعشاب مثل السرخس، وحساء تشونغ كوك جانغ (청국장)، وفطيرة الكيمتشي الكورية وغيرها.

في العام الماضي، قدّمت وصفة طعام "جاباكوري"، وهو طعام ظهر في فيلم "الطفيلي"، وقدّمت مؤخرًا وصفتها الخاصة التي أضافت المكسرات إلى وجبة الشارع الخفيفة "دلغونا" التي تظهر في الدراما "لعبة الحبار". ومن بين 450 مقطع فيديو، كانت مقاطع الفيديوهات التي تعرض كيفية صنع ملفوف الكيمتشي الكوري وطريقة عمل الدجاج المقلي على الطريقة الكورية حظيت بشعبية كبيرة، حيث حصد كل منها أكثر من 20 مليون مشاهدة تراكمية.

وفي البلدان الناطقة بالغة الإسبانية، فإن السيدة هوانغ جيني (황진이) تدير قناة تطلق عليها "JiniChannel"، والتي تشمل قاعدة المشتركين الرئيسية فيها من معجبي هالليو ، تأخذ زمام المبادرة في نشر الموجة الكورية. بدأت السيدة "هوانغ" كصانعة محتوى على يوتيوب في عام 2016، ونمت لتصبح صانعة محتوى شهيرة على يوتيوب مع 1.23 مليون مشترك اعتبارًا من الشهر الماضي. في حالتها، بعد عملها كمذيعة أخبار رئيسية للبث الأرضي الأرجنتيني لمدة 7 سنوات، عملت كمحامية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحققت نجاحا. ولكن، بصفتها مهاجرة كورية من الجيل الثاني، نمت رغبتها في تقديم الثقافة الكورية. وفي تلك اللحظة، مع انتشار موجة الهالليو في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية أصبح المزيد من الناس فضوليين بشأن كوريا، فاستقالت من مهنة المحاماة وبدأت عملها كصانعة محتوى على يوتيوب. من خلال قناتها الخاصة، تتعامل مع النظام الاجتماعي الكوري وآخر الشؤون الجارية وقضايا الترفيه، مما يمنح السكان المحليين الذين يرغبون في معرفة كوريا نظرة أعمق. ويمكن القول إن قناتها تعمل كجسر بين كوريا وأمريكا الجنوبية. حيث أن متابعيها الرئيسين هم معجبو الموجة الكورية من البلدان الناطقة بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك الأرجنتين. وبالإضافة إلى ذلك، اجتذبت قناة "DKDKTV"، وهي واحدة من أكثر قنوات الكيبوب تأثيرًا وجذبًا للمزيد من المعجبين في الخارج حيث شابَّان كوريان يتحدثان الإنجليزية بطلاقة عن مشاعرهما حول الكيبوب ويساعدان الأجانب على فهم الكيبوب.