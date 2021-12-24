زيادة نسبة السمنة وسط الكوريين بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد

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وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، اكتسب البالغون الكوريون وزنًا كبيرًا في العام الماضي بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد. وخاصة بالنسبة للرجال في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، كان أكثر من نصفهم يعانون من السمنة. كما تدهورت الصحة العقلية للكوريين. حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بين الناس في العشرينيات والثلاثينيات من العمر بشكل ملحوظ. يُشار إلى أن السمنة، وهي سبب رئيسي للأمراض المزمنة، آخذة في الازدياد لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء. فقد بلغت نسبة انتشار السمنة لكل من الرجال والنساء أعلى مستوياتها منذ بدء المسح. وبالنسبة للرجال، ازدادت نسبة انتشار السمنة في جميع الفئات العمرية بشكل ملحوظ. وعلى وجه الخصوص، زادت نسبة انتشار السمنة بين الرجال في الثلاثينيات من العمر بنسبة 11.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر زيادة. وفي حالة الرجال، بالإضافة إلى السمنة، ازداد انتشار ارتفاع ضغط الدم، وفرط كوليسترول الدم، ومرض السكري. يبدو أن هذا مرتبط بالحالة التي انخفض فيها النشاط البدني بشكل ملحوظ العام الماضي. ومع امتناع الناس عن ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق بسبب فيروس كورونا، كان معدل النشاط البدني الهوائي هو الأدنى العام الماضي. لكن المشكلة تكمن في أن فيروس كورونا لا يضر بصحة الناس الجسدية فحسب، بل يهدد صحتهم العقلية أيضًا. وبحسب نتائج الدراسة، فقد تبين أن الصحة النفسية للناس تدهورت مقارنة بالعام السابق، إذ كان الرجال في الثلاثينيات من العمر والنساء في العشرينيات يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية.

ومع استمرار جائحة كورونا، يعاني العديد من الناس حول العالم من أعراض الاكتئاب أو القلق. وفي حالة المملكة المتحدة، شخَّصَتْ وكالة حكومية أن واحدًا من كل سبعة أشخاص بحاجة إلى علاج نفسي أو استشارة. ويوصي الخبراءُ بأن الأشخاص الذين يَشْكُون من آلام نفسية شديدة بسبب الاكتئاب أو القلق الناجم عن أزمة كورونا يجب أن يتلقوا المشاورة أو العلاج مع أخصائي بدلاً من محاولة التغلب عليه بإرادة شخصية. حيث أن هناك العديد من الحالات التي يشكو فيها الناس من آلام نفسية خطيرة، مثل الغضب والأرق والخمول، بخلاف القلق والاكتئاب. ولذلك، قبل أن تتدهور الصحة النفسية للمواطنين أكثر، يبدو من الضروري تقديم دعم استشاري منهجي وتوسيع السياسة لدعم تكاليف العلاج الناتجة عن ذلك.