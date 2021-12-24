جهود الترجمة تزيد من انتشار الأدب الكوري عالميا





في عام 2021 وحده، وجد أن عدد الأدب الكوري المنشور في الخارج بدعم من معهد ترجمة الأدب الكوري بلغ 180 في 29 لغة، وهو أعلى رقم منذ تأسيس المعهد. ومن بينها، حظيت أعمال بعض المؤلفين باهتمام كبير، حيث فازت أو تم ترشيحها لـ 12 جائزة أدبية وترجمة دولية. وقال معهد الترجمة إن الخلفيات التي يجذب الأدب الكوري الانتباه إليها بلغات مختلفة هي: زيادة الطلب على الأدب الكوري في سوق الأدب أو النشر في الخارج بسبب تأثير الموجة الكورية، وتعزيز مستوى التسويق والترويج بعد النشر، والترجمات سهلة القراءة من خلال مترجمين ناطقين أصليين، وما إلى ذلك. في الواقع، بعد شراء الناشرين في الخارج حقوق التأليف والنشر لأعمال الأدب الكوري، زاد عدد طلبات الترجمة ودعم النشر من معهد الترجمة الكورية عامًا بعد عام من 13 حالة في عام 2014، عندما تم تقديم المشروع، إلى 156 حالة هذا العام. الجدير بالذكر أنه مع زيادة عدد المنشورات من خلال دور النشر الخارجية المؤثرة وزيادة عدد الناشرين المتخصصين في الأدب الكوري، أصبح من الممكن إقامة الفعاليات مع المؤلفين قبل وبعد نشر الكتب، وإنتاج كثير من الكتب، وتشغيل مجموعات لمراجعة الكتب. وقد ساهم ذلك في تواصل المزيد من القراء في الخارج مع الأدب الكوري. ونتيجة لذلك، ازداد مؤخرا اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بموضوعات الأدب الكوري، حيث بلغ عدد المقالات الإخبارية الأجنبية التي ذكرت أو أشادت بالأدب الكوري المنشور في الخارج هذا العام 160 مقالاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الظهور الأخير لمترجمين أكفاء متخصصين في الأدب الكوري جعل من الممكن ترجمة النص الأصلي بقصد الثقافة المحلية بطريقة متناغمة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة اهتمام القراء الأجانب بالأدب الكوري. في الماضي، لم تتم ترجمة الأعمال الكورية بشكل صحيح إلى اللغات الأجنبية. ولكن الآن، هناك العديد من المترجمين البارزين، مثل المترجمة "ليزي بوهلر"، التي ترجمت رواية "المسافرون ليلا" للكاتبة "يون كو اون"(윤고은). وبفضل هؤلاء المترجمين المحترفين الأكفاء، تمكنت الأعمال الأدبية الكورية من الفوز بجائزة أفضل كتاب في مختلف المحافل الدولية. مما أتاح الفرصة للأدب الكوري من مقابلة المزيد من القراء حول العالم وتلقى الكثير من الحب من خلال الدعم المستمر لترجمة الأدب الكوري ونشره وتبادله.