اختيار مدينة جوانجو كمدينة للثقافة في شرق آسيا لعام 2023

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صرَّحَتْ وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بالأمس أن لجنة التحكيم لاختيار مدينة الثقافة في شرق آسيا عَقدتِ اجتماعا لها يوم الجمعة الماضي بحيث اختارت جوانجو كمدينة للثقافة في شرق آسيا لعام 2023. وتخطط بلدية جوانجو لتنظيم مختلف برامج التبادلات المرتبطة بالمشروعات الثقافية القائمة بما في ذلك معرض خاص لأفلام شرق آسيا، ومعرض خاص لثقافة الحدائق في شرق آسيا، ومهرجان أطعمة شرق آسيا. كما تخطط لتنظيم عدد من المشروعات الجديدة مثل "مهرجان شرق آسيا السيمفوني، والمؤتمر الأكاديمي للشباب الكوري - الصيني - الياباني، ومعرض التراث غير الملموس لشرق آسيا.

يُشَار إلى أن كوريا والصين واليابان يختارون مدينة للثقافة منذ عام ألفين وأربعة عشر من أجل تنظيم مختلف التبادلات الثقافية بينهم.