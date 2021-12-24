تزايد اهتمام المواطنين بقضية الأسر المشتتة بين الكوريتين

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أظهرت نتائج بحث أخير أن حوالي ستة وستين بالمائة من مواطني سيول يهتمون بقضية الأسر المشتتة بين الكوريتين. وقد أبدى حوالي خمسة وسبعون بالمائة ممن تجاوزت أعمارهم سبعين عاما اهتماما بهذه القضية، بينما أجاب سبعة وخمسون بالمائة من المواطنين في فئة العشرينيات من الأعمار بأنهم يهتمون بالقضية الأمرَ الذي يشير إلى انخفاض نسبة الاهتمام كلما انخفضت الفئات العمرية. وقد أجرت بلدية سيول مؤخرا مسحا حول قضية الأُسر المشتتة بين الكوريتين لتصبح أول حكومة محلية كورية في هذا المجال. يقال إن المسح أُجْرِيَ عبر الإنترنت على ألف وخمسمائة مواطن تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما من السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي إلى الثاني من شهر نوفمبر الماضي. أجاب ستة وستون بالمائة ممن شاركوا في المسح بأنهم يهتمون بقضية حل الأسر المشتتة بين الكوريتين. حسب الأعمار، بلغت هذه النسبة بين فئة السبعينيات 75.7 بالمائة، بينما بلغت بين فئة الأربعينيات 67.5 %. كما بلغت النسبة بين فئة الخمسينيات 65.8 %، بينما بلغت بين فئة الثلاثينيات 62.5 %. وبلغت النسبة بين العشرينيات 57.3 %. وحسب التوجهات السياسية أبدى ثمانية وسبعون بالمائة من المشاركين ذوي التوجه الليبرالي اهتماما بالقضية، بينما أبدى خمسة وستون بالمائة من المشاركين ذوي التوجه المحافظ اهتماما بها. كما أبدى اثنان وستون بالمائة من ذوي التوجه المعتدل اهتماما بهذا الأمر الذي يعني أن عددا كبيرا من مواطني سيول بغض النظر عن توجهاتهم يهتمون بقضية الأسر المشتتة. وحول أسباب انخفاض الاهتمام بالقضية، أجاب تسعة وأربعون بالمائة منهم بسبب انعدام العلاقة بهم، بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بسبب عدم الثقة بالسلطات الكورية الشمالية. كما أجاب تسعة عشر بالمائة منهم بسبب قلة احتمال حل القضية. وقال تسعة وستون بالمائة منهم إنه من المُلِحّ حل هذه القضية. ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى حقيقة أن عدد الأسر المشتتة على قيد الحياة ينخفض تدريجيا مع تقدمها في السن. وقال "صو يونغ كوان" مدير فريق التعاون بين الكوريتين التابع لبلدية سيول إن أغلبية الأسر المشتتة هم من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم ثمانين عاما، ولهذا فإن قضية الأسر المشتتة تمثل مسألة إنسانية لا يمكن تأخيرها، مؤكدا على ضرورة إيلاء الاهتمام بآلامهم وجروحهم.