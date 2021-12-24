تزايد نسبة قراءة الكتب الأدبية بين المواطنين الكوريين

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اتضح أن أربعة من بين كل عشرة مواطنين كوريين قرؤوا كتبا أدبية في العام الماضي، بحيث بلغ متوسط عدد الكتب الأدبية التي قرؤوها كتابين. كشف المعهد الكوري للثقافة والسياحة مؤخرا عن نتائج مسح "وضع الأدب لعام ألفين وواحد وعشرين". ووفقا لنتائج المسح، جرَّبَ ثلاثة وأربعون بالمائة من المواطنين الكوريين قراءة الكتب الأدبية في العام الماضي، بينما بلغ متوسط عدد الكتب الأدبية المقروءة من قبلهم إثنين فاصل ثلاثة كتاب. كلما انخفضت الفئات العمرية وكلما ارتفع متوسط الدخل الشهري، ارتفع معدل خبرة القراءة. أما بالنسبة لمعدل الاستخدام حسب الوسائط، فقد استحوذت الكتب الورقية على أعلى نسبة بنسبة واحدٍ وأربعين بالمائة. وتلتها الكتب الإلكترونية بنسبة أحد عشر بالمائة، ثم الكتب الصوتية بنسبة خمسة بالمائة. وفي حالة الكتب الإلكترونية، كان معدل استخدام المراهقين وفئة العشرينيات أكثر من عشر مرات من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وحول عدم قراءة الكتب الأدبية اختار ستة وثلاثون بالمائة منهم عدم توفر وقت الفراغ، بينما اختار واحد وثلاثون بالمائة منهم عدم إثارة الكتب الأدبية لهم. كما اختار ثلاثة عشر بالمائة منهم الصعوبات في اختيار الكتب الأدبية المناسبة لهم. كما قال أربعة وثلاثون بالمائة منهم إنهم جربوا شراء الكتب الأدبية في العام الماضي بحيث ارتفعت نسبة الشراء كلما ارتفع مستوى التعليم.