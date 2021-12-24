ارتفاع رغبة الكوريين للقيام بالرحلات مع مطلع العام الجديد

ⓒ Getty Images Bank

نظرا للصعوبات التي يواجهها الكوريون في القيام بالرحلات نتيجة لطول أمد جائحة كورونا، فإن رغباتهم في القيام بها شديدة للغاية. وفقا لنتيجة مسح أجرته منصة "يوكي أوتيه 여기어때" المتخصصة في تقديم المعلومات عن الإقامة والأنشطة الترفيهية، أجاب ثلاثة وستون بالمائة من المشاركين فيه أنهم سيسافرون في العام القادم مهما كانت الظروف. وحول الأسباب في ذلك أجاب أربعة وخمسون بالمائة منهم أنهم لا يستطيعون الصبر أكثر من ذلك، الأمر الذي يعكس حالة الإرهاق الذهنية من استمرار وباء كورونا.

بالإضافة إلى ذلك أجاب اثنان وأربعون بالمائة منهم بسبب التوقع باستقرار وضع الحجر الصحي، بينما أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بسبب التعرف على سبل القيام بالرحلات الآمنة. وحول الطرق التي اعتمدوا عليها من أجل التخفيف من الندم على عدم القيام بالرحلات الحرة خلال هذا العام، أجاب اثنان وستون بالمائة منهم بالإقامة في الفنادق الفاخرة. كما أجاب ثمانية وأربعون بالمائة منهم بزيارة الأماكن الطريفة والغريبة، بينما أجاب ستة وأربعون بالمائة منهم بتذوق الأطعمة الخاصة بأماكن السفر. يُشار إلى أن المنصة أجرت هذا المسح على سبعمائة وثلاثة وعشرين كوريا عبر الأجهزة المتنقلة من التاسع إلى الخامس عشر من هذا الشهر.