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تعرف على شركة كورية ناجحة.تعرف على شركة "ديب فاين"، التي تطوّر تقنيات الواقع المعزز.

كبير الباحثين فيها "لي جونغ مين":

لقد واجهت "ديب فاين DeepFine" منذ إنشائها في عام 2019 صعوبات لتحقيق هدفها المتمثل في تحسين حياة الناس. لهذه الغاية قامت الشركة بتطوير حل تجاري يدعى "إيه آر أوه إن ARON"، يمكنه أن يعزز كفاءة العمل في المواقع الصناعية باستخدام النظارات الذكية. وحاليا تتخذ الشركة خطوات إلى الأمام، حيث تحاول جعل تقنية "إكس أر XR" أي "تقنية الواقع الممتد"، أكثر فعالية.

يتم استخدام تقنية الواقع المعزز لتركيب الصور الرقمية على العالم المادي. في السابق، كان يتم التعامل مع تقنية الواقع المعزز على أنها ببساطة شئ جديد ومسلٍ، أما الآن، فإنها أصبحت جزءا من حياة البشر، بالتوازي مع تطور التكنولوجيا بسرعة والجمع بين الشبكات اللاسلكية والذكاء الاصطناعي. وفي سبتمبر الماضي أطلقت شركة "ميتا Meta" نظاراتها الذكية المطوّرة بالتعاون مع إحدى شركات النظارات الشمسية، والتي تحتوي على كاميرات ومكبرات صوت وميكروفونات وبطارية وذاكرة رقمية. ومع ذلك، فهي أثقل بـ5 جرامات فقط من النظارات الشمسية العادية. وباستخدام هذه النظارات الذكية، يمكن التقاط الصور بدون استخدام الهاتف الذكي، والاستماع إلى الموسيقى بدون سماعات أذن، كما يمكن الرد على المكالمات الهاتفية. وتخطط شركات عالمية أخرى لإطلاق نظاراتها الذكية في العام القادم. ومن جانبها طبقت شركة "ديب فاين" تقنية الواقع المعزز من خلال منتجها المميز "إيه آر أوه إن".

كبير الباحثين فيها "لي جونغ مين":

"إيه آر أوه إن" هو حل قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتم تصميمه خصيصا للمواقع الصناعية، ويمكنه زيادة كفاءة العمل، حيث إنه يمكّن المستخدمين من التحكم في المواقع الصناعية الموجودة في المناطق المحلية أو حتى في الخارج. يقوم "إيه آر أوه إن" بعرض قائمة تحقق رقمية للمستخدم حتى يتمكن من التحقق من المرافق الرئيسية من خلال الأوامر الصوتية فقط، دون الحاجة إلى حمل جهاز لوحي أو أية أوراق. وإذا وجد المستخدم شيئا غريبا في أثناء الاستخدام، فيمكنه تسجيله من خلال الصور والرسائل الصوتية. يتم إصدار النتائج تلقائيا حتى لا يضطر المستخدم إلى كتابة أي تقرير. من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي البصرية القائمة على خوارزميات التعلم العميق، يوفر منتجنا خدمات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها المواقع الصناعية. إذا كنت ترغب في رؤية الظروف الحالية للمنشآت أو الحصول على بعض المعلومات، فستظهر النتائج أمام عينيك مباشرة في شكل محتوى افتراضي، وذلك بفضل تقنية الواقع المعزز.

"إيه آر أوه إن" هي منصة تجمع بين مميزات النظارات الذكية والذكاء الاصطناعي الصوتي. وباستخدام هذه المنصة، عندما يقترب العامل ببساطة من أي آلة في مصنع مزود بأجهزة استشعار مختلفة، يمكنه التحقق من حالة النظام على الفور. وفي حالة اكتشاف أي خلل، يتم إخطار العامل الميداني به فورا. ففي المواقع الصناعية، قد تتسبب لحظة سهو قصيرة في وقوع حادث كبير، لكن "إيه آر أوه إن" يتيح للعمال استخدام مميزاته المختلفة فقط من خلال الأوامر الصوتية، دون الحاجة إلى استخدام اليدين. كما تضمن خاصية إلغاء الضوضاء التعرف الدقيق على الأصوات حتى في البيئات الصاخبة.

كبير الباحثين فيها "لي جونغ مين":

استخدام النظارات الذكية بجانب الدوائر التلفزيونية المغلقة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي أو معدات الفيديو المحمولة يمكنه أن يقلل نقاط المراقبة العمياء. يقوم "إيه آر أوه إن" بإخطار المسؤولين عن وجود أي أخطار، حتى يتمكنوا من مراقبة المواقع بشكل فعال دون الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين الميدانيين. كما أنه يُظهر تصميم المرفق وكتيبات العمل في مجال الرؤية، بحيث يمكن للعاملين عديمي الخبرة تعلم كيفية العمل من خلال الواقع المعزز. استخدام النظارات الذكية يساهم في تقليل الوقت والتكلفة في رحلات العمل بنسبة تصل إلى 60 بالمائة. ويمكن أيضا للمسؤولين عن جودة المنتج وإدارة السلامة تحسين الإنتاجية بنسبة 30 في المائة، لأن المسؤول الواحد سيمكنه إدارة المزيد من المواقع. يقول المستخدمون إنهم قد تمكنوا من توفير الوقت والتكلفة في صيانة المنشآت بحوالي 50 بالمائة. ولذلك لا عجب أن الشركات تعمل بنشاط على تقديم حلول الواقع المعزز لجعل المواقع الصناعية أكثر أمانا. قد يبدو الكون الرقمي الافتراضي وكأنه شيء في المستقبل البعيد، لكن النظارات الذكية تعمل بالفعل على تطوير بيئة العمل في المواقع الصناعية بسرعة.

في الواقع، أبرز ما يميز "إيه آر أوه إن" عن أي حل أخر هو استخدام تقنية "حوسبة الحافة Edge Computing". فحاليا، تستخدم معظم المنصات "الحوسبة السحابية Cloud Computing"، نظرا لسهولة تنزيل البيانات والمحتويات من السحابة. ولكن قد تؤدي أي مشكلة في الشبكات أو السحابة إلى تعليق جميع الأعمال. وبالنسبة لحوسبة الحافة، فقد عالجت هذه المشكلة، حيث يتم وضع الموارد بالقرب من المستخدم أو الجهاز، على عكس الخادم السحابي المركزي واسع النطاق الذي يجمع البيانات ويعالجها عن بُعد. وتعتبر حوسبة الحافة اللامركزية صغيرة الحجم أكثر كفاءة وأكثر اقتصادية. وباستخدام هذه الطريقة، يمكن تنشيط "إيه آر أوه إن" في بيئة تكون فيها اتصالات الإنترنت غير مستقرة وأيضا يمكن تحسين جودة مكالمات الفيديو.

كبير الباحثين فيها "لي جونغ مين":

تستخدم شركة "هيون ديه للإنشاءات والهندسة" النظارات الذكية في مواقع الإنشاءات الخاصة بها، حيث يصعب على المفتشين البشريين زيارة تلك المواقع في كل مرة، ولهذا فقد قامت الشركة ببناء نظام مراقبة ذكي قائم على النظارات الذكية لإجراء فحوصات السلامة اليومية. في مقاطعة "كيونغ كي"، يتم استخدام "إيه آر أوه إن" في عمليات التفتيش على المرافق. وأيضا تقوم العديد من شركات المواد الغذائية مثل "بولمون Pulmuone" و"لوتي كونفيكشنري Lotte Confectionery" و"سون جين فود Sunjin Food" باستخدام النظارات الذكية لمراقبة جودة المنتجات وظروف النظافة في الشركات الشريكة أو المصانع المنتشرة في المناطق المحلية وكذلك المناطق الخارجية.

توفر شركة "ديب فاين" التكنولوجيا ذات الصلة للوكالات الحكومية في كوريا. فعلى سبيل المثال، تشارك الشركة في مشروع حكومة مقاطعة "كيونغ كي" لتقييم السلامة. وبالإضافة إلى ذلك على المستوى الخارجي، وقّعت الشركة عقدا مع شركة كهربائية يابانية شهيرة لتزويدها ببرامجها، كما أنها تجهز لخدمات الواقع المدمج المتعلقة بالكون الافتراضي أو "ميتافرس Metaverse"، والذي أصبح من أكثر الموضوعات شهرة في عالم التكنولوجيا. وحاليا تعمل الشركة على تطوير منصات للمواقع الصناعية وللمبيعات والتسويق، وأيضا للمستهلكين بشكل عام.

كبير الباحثين فيها "لي جونغ مين":

لقد واجهنا العديد من الصعوبات في أثناء إنشاء "ديب فاين" وتطوير "إيه آر أوه إن"، لكننا أيضا كنا سعداء للغاية ومتحمسين لتطوير شئ مثل جهاز "المتتبع Scouter" في سلسلة الرسوم المتحركة "دراغون بول Dragon Ball"، أو "جارفيس Jarvis" المساعد الآلي في سلسلة أفلام "أيرون مان Iron Man". أعتقد أن نجاحنا في التغلب على هذه التحديات سوف يساهم في تغيير حياة الناس في نهاية المطاف، حتى وإن كان ذلك بنسبة بسيطة. وسوف نعمل بجد للمساهمة في جعل العالم مكانا أكثر أمانا وذكاءً. ترقبوا جديدنا وشكرا لكم.

من المعروف أن الحوادث الصناعية تتكرر لأسباب مختلفة، فقد يفشل العمال في اتباع قواعد السلامة بشكل صحيح، أو قد يكونون مرهقين، أو أن بعضهم لا يكون ماهرا بما فيه الكفاية للتعامل مع تحديات العمل. ونأمل أن تساعد تقنيات "ديب فاين" في إنقاذ العديد من الأرواح في المواقع الصناعية وجعل العالم مكانا أكثر راحة وأمانا.