(11) 알아서 뭐하게?

은우: 꿈이 뭐였어요?

ما كان حلمك؟

혜원: 그걸 니가 알아서 뭐하게?

لماذا تريدين معرفة هذا؟

은우: 딸인데 엄마 꿈 정도는 알아야죠.

أنا ابنتك على الأقل يجب أن أعرف ماذا كان حلمك.

혜원: 보통 자식들은 엄마 꿈 따위에는 관심 없어.

معظم الأطفال لا يهتمون بحلم أمهاتهم.





شرح التعبير

알아서 뭐하게?

-الجزء "게": يُستخدم للاستفسار عن نية المستمع.

-يستخدم التعبير ردا على سؤال يرى القائل إنه ليس من الضروري أن يعرف السائل إجابته. فيسأله عما ينوي فعله بعدما يعرف إجابة سؤاله.يَكمن التعبير على شيء من التجاهل للمستمع لذا ينبغي الحذر الشديد عند استخدامه.

- تشبه أداه الاستفهام "게" "려고 그래"، وتستخدم أكثر في الكلام ولا ينبغي استخدامها مع شخص أكبر عمرا أو غير قريب . يمكن استخدام "게" في غير هذا التعبير للسؤال عن نية الطرف الآخر، مثلا إذا طلب أحدهم اقتراض مبلغ كبير من المال من الممكن القول

그 많은 돈을 어디에다 쓰게?

يعني "في ماذا تنوي استخدام كل هذه النقود؟"

وإذا كنا نتناول الطعام والطرف الآخر لا يأكل سوى قليلا، يمكن استخدام السؤال:

그만 먹게?

يعني "هل تنوي التوقف عن الأكل؟"





شرح الأمثلة

① 가: 여행 갔다 왔다면서? 누구랑 갔어?

أ‌. سمعت أنك ذهبت في رحلة؟ مع من ذهبت؟

나: 네가 알아서 뭐 하게?

ب‌. ما غرضك من السؤال؟ / لماذا تود أن تعرف؟

② 가: 너 연봉이 얼마나 되니?

أ‌. كم مرتبك السنوي؟

나: 알아서 뭐 하게?

ب‌. لماذا تسأل؟



