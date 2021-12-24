تواصل تقاليد وضع رأس السرير باتجاه معين لدي الكوريين

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تنتشر بين الشعب الكوري تقاليد وعادات ظل يحافظ عليها منذ الزمن القديم وحتى الآن ومن أبرزها، العادات المتعلقة بالانتقال إلى بيت جديد، على سبيل المثال هناك عادات حول اتجاه وضع رأس السرير في غرفة النوم حيث يضع الشعب الكوري الأولوية والأهمية للغاية بشأن هذا الاتجاه حيث يُمنع وضع رأس السرير بالاتجاه الشمالي من الغرفة، لأن هناك اعتقادًا أن الاتجاه الشمالي هو اتجاه يُوضع عليه رأس الموتى، وجاء ذلك على أساس التقاليد التي تُصنَع بموجبها المقبرة في الاتجاه الجنوبي. وأيضا فإن الشعب الكوري يفضل الاتجاه الجنوبي أو الشرقي لأن أشعة الشمس المشرقة تُطل على الغرفة خلال النهار مما تعطي الحيوية. لذلك من الأفضل وضع رأس السرير نحو اتجاه النافذة ونحو الاتجاه القطري من باب الغرفة. وهناك أيضا نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار للحصول على الطاقة الإيجابية والحظ السعيد. بالإضافة إلى وضع السرير بالاتجاه الشرقي، هو استخدام وسادة كبيرة فإن الوسادة الكبيرة ترمز إلى الثروة. كلما كانت الوسائد كبيرة كلما زاد الحظ المالي لكن من الأفضل تجنب وضع الأشياء الكثيرة على رأس السرير.