إطلاق نمر رقمي ضخم علي سماء سيول ليلة راس السنة

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احتفالا بانطلاق العام الجديد زأر نمر ضخم يبلغ طول جسمه 180 مترا في السماء فوق منطقة "كانغ نام" بجنوب سيول. لم يكن نمرا حقيقيا، بل كان "نمرا رقميا" تم تجسيده بالضوء من خلال طيران حوالي ستمائة طائرة درون مربوطة بالفوانيس أقلعت من أعلى سقف مجمع كوإكس للمؤتمرات. وقالت شركة هيون ديه لصناعة السيارات في هذا السياق إنها نظمت عرض ضوء للعد التنازلي في طريق "يونغ دونغ" الكبير لعام ألفين اثنين وعشرين باستخدام طائرات الدرون صباح الأول من يناير بمناسبة حلول عام النمر حسب ترتيب الأبراج الصينية.

يُذكر أن العد التنازلي في طريق يونغ دونغ يمثل أهم فعاليات الشركة الخاصة لاستقبال العام الجديد. وفي العام الماضي الذي صادف عام البقرة كانت الشركة قد قامت بتجسيد صورة ثور يقفز نحو السماء باستخدام طائرات الدرون في منطقة ملعب "جامسيل 잠실 " بسيول، الأمرَ الذي أثار اهتماما كبيرا. وكانت هذه أول فعالية خاصة لطائرات الدرون تُنظم في وسط مدينة كورية بحيث سجلت حوالي ستة ملايين وسبعين ألف مرة من المشاهدة عبر قناة الشركة على يوتيوب، أما هذ العام فقد قدمت الشركة عرض الدرون بشكل يرمز إلى عام النمر الأسود بحيث استمر عرض الضوء بطائرات الدرون حوالي سبع دقائق فوق سقف المجمع، وتمكنت طائرات الدرون التي تم حشدها لهذه الفعالية من تجسيد أشكال معينة مثل السيارات والنمور ورأس السنة الجديدة السعيدة بالضوء لأنها كانت مزودة بفوانيس رياح تبعث الضوء.

يذكر أن شركة هيون ديه كانت قد جمعت عددا من أمنيات العام الجديد للمواطنين بواسطة فعالية عبر الإنترنت وخارجها، ثم وضعتها في الفوانيس بحيث طارت الفوانيس الممتلئة بالأمنيات في سماء سيول على متن طائرات الدرون. وأطلقت الشركة أول فعالية من العد التنازلي في طريق يونغ دونغ في عام ألفين واثني عشر ليصادف هذا العام عامها الحادي عشر. وكانت تتعاون مع إدارة منطقة "كانغ نام" والاتحاد الكوري للتجارة الخارجية في تنظيم الفعاليات الكبيرة الحجم بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص، إلا أنها نظمت فعاليتي العام الماضي وهذا العام بأسلوب افتراضي في ظل انتشار فيروس كوريونا.