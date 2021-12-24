تزايد استخدام الأجهزة الذكية للأنشطة الترفيهية لدي الكوريين

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أسفرت جائحة كورونا التي استمرت لما يقرب من عامين عن تغيير حياة الثقافة وأوقات الفراغ والإجازات لدى الكوريين، فقد أصبحت مشاهدة محتويات الفيديو باستخدام الأجهزة الذكية أهم الأنشطة الترفيهية، كما تحولت طريقة مشاهدة الأحداث الثقافية والفنية من المشاهدة المباشرة إلى المشاهدة غير المباشرة، علاوة على ذلك، فقد تغيرت طريقة استخدام الإجازة من السفر طويل الأمد إلى الإجازة قصيرة الأمد.

وفقا لنتائج "الاستبيان الوطني للأنشطة الترفيهية" الذي شمل عشرة آلاف كوري تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاما، والذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومعهد الثقافة والسياحة الكوري مؤخرا، كان متوسط وقت الفراغ اليومي للكوريين ثلاثا فاصل ثماني ساعة في أيام الأسبوع، وخمسا فاصل ثماني ساعة في أيام العطلات بالمقارنة مع عام ألفين وعشرين، زاد بـ "ست دقائق" في أيام الأسبوع واثنتي عشرة دقيقة في أيام العطلات عند المقارنة مع عام ألفين وتسعة عشر أي قبل ظهور فيروس كورونا، زادت بمقدار 18 دقيقة في أيام الأسبوع و24 دقيقة في العطلات.

تبين في الاستبيان أن نسبة استخدام الأجهزة الذكية في أوقات الفراغ بلغت خمسين بالمائة في أيام الأسبوع، وأربعين بالمائة في أيام العطلات، الأمر الذي يشير إلى أن الكوريين يستمتعون بمعظم أوقات فراغهم باستخدام الأجهزة الذكية. كما اتضح أن نسبة "مشاهدة محتويات الأجهزة المتنقلة ومقاطع الفيديو والفيديوهات على الطلب" زادت زيادة ملحوظة خاصة بعد فيروس كورونا، أي من واحد وعشرين بالمائة في عام ألفين وتسعة عشر إلى ثلاثة وأربعين بالمائة في العام الماضي.

علاوة على ذلك زادت نسبة "المشي أو التمشي" بعشرة بالمائة مقارنة مع عام ألفين وتسعة عشر لتبلغ إثنين وأربعين بالمائة العام الماضي، ومع ذلك كانت "مشاهدة التلفزيون" هي النشاط الترفيهي الأكثر انتشارا بعد أن بلغت نسبتها تسعا وستين بالمائة.