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تتدارس الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الزراعية إمكانية تنظيم أسبوع تونسي في كوريا الجنوبية يهدف إلى التعريف بالمنتجات الزراعية التونسية، خاصة زيت الزيتون.

وكانت هذه المسألة محور لقاء جَمَعَ مؤخرا المديرةَ العامة للوكالة التونسية "إنجي الدقي جنيني" بالسفير الكوري لدى تونس "صون نام كوك".

وتم في هذا اللقاء تناول سبل تطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين كوريا الجنوبية وتونس في العديد من القطاعات الزراعية، منها زيت الزيتون التونسي وبعض المواد الزراعية التصديرية ومجال سلطعون البحر وزراعة الكاكي.

وبالمناسبة، دعت المديرة العامة للوكالة التونسية "جنيني" الجانب الكوري للمشاركة في الصالون الدولي للاستثمار الزراعي والتكنولوجيا "سيات 2022" الذي تنظمه الوكالة للتعريف بالمنتجات الزراعية الكورية والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة في المجالات المذكورة.

وفي نفس الاطار، تدارس المسؤولان إمكانية دعوة المهنيين التونسيين للمشاركة في المعارض الزراعية المختصة التي تُنَظَّم في كوريا الجنوبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات لتعزيز الشراكة بين المهنيين وتذليل الصعوبات فيما يتعلق بالإجراءات لتسهيل التبادل بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا إطلاق غرفة التجارة التونسية الكورية في تونس التي تعمل على جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس، وأصبحت تونس شريكا استراتيجيا لكوريا الجنوبية لتصدير منتوجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تسعى الغرفة إلى المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية وتونس، وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد يتعرض لها المستثمرون في تونس.