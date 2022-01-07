السفير المصري لدى سيول يناقش مع رئيسة معهد اللغة المصرية خطة تعليم الهيروغليفية

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استقبل السفير المصري لدى كوريا الجنوبية "حازم فهمي" رئيسة المعهد الكوري للغة المصرية القديمة الهيروغليفية وخبيرة علم المصريات "كانغ جو هيو" بمقر السفارة المصرية في سيول.

وأوضح السفير "حازم فهمي" أن الخبيرة الكورية "كانغ" انتهت من إعداد تصور متكامل لنشر الثقافة الفرعونية بين الطلبة الكوريين.

وأضاف أن هذا التصور يشمل تقديم كتاب حول تعليم اللغة الهيروغليفية لطلبة المدارس، وتطبيقات تفاعلية لنقل مختلف جوانب الحضارة الفرعونية لطلاب المدارس والشباب من خلال تصميم ألعاب إلكترونية مستعينة بأساطير وقصص فرعونية.

وقال السفير إن خبيرة علم المصريات "كانغ" تعكف على تطوير هذا التصور المتكامل مع قسم الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة بجامعة سيول الوطنية.

ومن جانبها، أعربت الخبيرة الكورية عن تطلعها للتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص في مصر لنشر هذا التصور في مصر وفي جميع أنحاء العالم من خلال استثمارات مشتركة وترجمة المحتوى إلى مختلف اللغات.

وقد سبق للسفارة المصرية أن استضافت حفل إطلاق الكتاب الرابع من سلسلة ترجمات الخبيرة الكورية ضمن سلسلة ترجماتها لأساطير وقصص مصر الفرعونية القديمة للأطفال والتي حظيت بإقبال كبير من جانب الأطفال الكوريين.