رابطة محبي الفن الكوري في الأردن تنظم مهرجان فيل كوريا 2021





أقامت رابطة محبي الفن الكوري في الأردن يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي فعاليات مهرجان "فيل كوريا 2021" في جاليري رأس العين بعمان برعاية شركة "سام سونغ إلكترونكس المشرق العربي" والشركات المحلية والعالمية الأخرى.

وحضر حفل افتتاح هذه الفعاليات السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" وعدد من أبناء الجالية الكورية في الأردن، إلى جانب أعضاء رابطة محبي الفن الكوري في الأردن.

تخدم فكرة هذا النشاط الذي يقام سنويا منذ عام 2014 برنامج التبادل والتعاون بين كوريا الجنوبية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.

وتم في حفل افتتاح مهرجان هذا العام، عروض لرياضة التيكيوندو الكورية، والبازار للمنتجات الكورية، وعروض لرقصات فلكلورية.

كما اشتملت فعاليات المهرجان ورشة لتعليم الرقص على أنغام الموسيقى والأغاني الكورية، ومسابقة، وفقرة غناء الكاريوكي، وتجربة ألعاب الأطفال الكورية التقليدية التي ظهرت في مسلسل "لعبة الحبار"، وتجرية أنواع مختلفة من المأكولات الكورية.

وأقامت شركة "سام سونغ إلكترونكس المشرق العربي" جناحا عرضت فيه أحدث أجهزة الهواتف الذكية، لتقدم للزائرين لمحة وافية حول مجموعة من مزايا وخصائص الهواتف، ومنحهم فرصة لتجربتها واكتشاف إمكاناتها الهائلة.