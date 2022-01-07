السفير الكوري لدى القاهرة يشكر المصريين على فوزه بجائزة القسم العربي بالكي بي إس وورلد

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اختار القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو أبرز 5 شخصيات للتعبير عن تقديره وشكره للدور الذي لعبوه لدعم العلاقات بين كوريا الجنوبية والعالم العربي خلال عام 2021، وتم الإعلان عن أسمائهم ضمن برنامج القسم العربي الخاص الذي تم بثه في أواخر شهر ديسمبر الماضي بمناسبة نهاية عام 2021.

وهم السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين ووك"، وفرقة "بي آي جي" الشبابية، واليوتيوبر الكوري "تشوماد"، واليوتيوبر السعودية الكورية "زينب البلوشي"، والشاب الكوري الملقب بـ"عبد الله القحطاني".

وبعد أن حصل السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين ووك" على جائزة من القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو، تقدم السفير "هونغ" بالشكر لجميع أصدقائه المصريين، مشيرا إلى أنهم السبب الرئيسي في حصوله على تلك الجائزة.

وقد أبدى "هونغ" حبه الشديد وعشقه لمصر وأهلها مرات عديدة، فبعد افتتاح طريق الكباش أعلن نفسه سفيرا شرفيا لمصر كي يروج لسياحتها في كوريا الجنوبية.

وقال السفير "هونغ" إنه فخور للغاية بحضوره حفل افتتاح طريق الكباش الذي عقد مؤخرا في محافظة الأقصر.

وأضاف أنه قرر تعيين نفسه سفيرا ثقافيا شرفيا لمصر في كوريا الجنوبية بعدما شاهد حفل افتتاح طريق الكباش، وأنه سيشجع المزيد من المواطنين من كوريا الجنوبية للقدوم إلى مصر والتعرف على أسرار الثقافة والأرض والحضارة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقوية العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر من خلال تقريب المسافة بين الشعبين الكوري والمصري.