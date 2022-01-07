(12) 말이 그렇다는 거지

효은: 맨날 먹을 수 있는데 내가 해녀 되면.

يمكننا تناول هذا كل يوم. إذا أصبحت "هيه نيو"

-صائدة مأكولات بحرية على الطريقة الكورية التقليدية-

미진: 여긴 이런 거 다 잡아먹어야 돼?

هل علينا اصطياد هذا كله لنأكله؟

효은: 말이 그렇다는 거지. 이모도 참 유머를 모르네

لقد كنت أمزح وحسب. ليس لديك حس فكاهي يا خالتي.





شرح التعبير

يُستخدم التعبير عند قول شيء ما فيستفسر الطرف الآخر عن مدى صحة القول، فيرد المتحدث الأول بأنه يقول هذا "من باب الحديث أو الافتراض".

عادة ما يأتي عند التدليل على شيء ما أو افتراض موقف ما أو الإشارة إلى مثال على أمر ما. قد يستخدم التعبير مع المواقف الإيجابية أو اسلبية على حد سواء ولكنه لا يشير إلى موقف حقيقي ولكن يفترض موقفا أو شعورا بعينه. أو عندما يمزح المتحدث فيعتقد الطرف الآخر أنه يتحدث بصدق.





شرح الأمثلة

① 가: 네가 이번에 합격한다면 너를 매일 업고 다닐 텐데.

إذا نجحت هذه المرة سأحملك على ظهري كل يوم.

나: 정말 저를 업고 다닐 거예요?

هل ستحملني على ظهرك كل يوم فعلا؟

가: 말이 그렇다는 거지.

أنا أمزح وحسب.





② 가: 너 한 번만 더 약속 시간 안 지키면 다시는 너 안 만난다.

لن ألتقي بك بعد الآن، إذا لم تحترم موعدك مرة واحدة أخرى.

나: 정말이야?

فعلا؟

가: 말이 그렇다는 거지. 그러니까 약속 시간 좀 잘 지켜.

بالطبع لا. ولكن من فضلك التزم بمواعيدك بعد الآن.



