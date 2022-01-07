تنوع الوعود الانتخابية مع تزايد حُمَّى الانتخابات

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تتركز عيون المواطنين الكوريين على الانتخابات المزمعة في التاسع من شهر مارس هذا العام. وتتزايد حُمَّى الانتخابات - أكثر من أي وقت مضى - فيما بين المرشحين والمواطنين الناخبين. حيث يُقَدِّم المرشحون التعهدات الانتخابية المنوعة والعديدة. على سبيل المثال، واحد من أغرب هذه الوعود الانتخابية، جاء من قبل المرشح من الحزب الحاكم، وكان ذلك أكثر إثارة للجماهير. حيث وعد المرشح الرئاسي بإدخال الدواء الخاص بعلاج تساقط الشعر في منظومة التأمين الصحي. وكان ذلك من ضمن الاقتراحات المقدمة من قبل أحد المواطنين الكوريين. حيث قال إنه في الثلاثينيات من عمره، ويعاني من سقوط الشعر. لذلك، مما بدأ العلاج، فإن التكلفة اللازمة لعلاج سقوط الشعر، لا تُغطَى بالتأمين الصحي في كوريا. لأن التكلفة كبيرة، مما يشكل عِبئًا ماليًّا كبيرًا، فيود هذا الشخص تغطية التأمين الصحي لهذا المبلغ، الأمر الذي جعله يقدم الاقتراح. ردا على ذلك، فقد أوضح المرشح من الحزب الحاكم، نيته لمراجعة الموضوع بشكل جدي، وسرعان ما أفادت وسائل الإعلام هذا الخبر. وتلقى إعجابا كبيرا وملحوظا من قبل الناس الذين يعانون من نفس الألم، خاصة الشباب، يدل ذلك على مدى معاناة الشباب الكوريين من سقوط الشعر منذ سنهم الصغير. نتيجة لرود الأفعال الإيجابية والكبيرة، أصبح هذا الموضوع ضمن أكبر التعهدات التي سوف تساهم في انتخاب هذا المرشح كرئيس للجمهورية الجديد. بالفعل هناك زيادة في نسبة عدد المؤيدين لهذا المرشح، وتدفق المسؤولون في الحزب والمساعدون للمرشح، إلى تخطيط السياسة الرامية إلى ترجمة التعهد إلى خطة قابلة للتنفيذ بعد انتخاب المرشح. في هذا السياق، عبَّر بعض البرلمانيين عن تأييدهم للمرشح. حيث نجح هذا الموضوع في جذب اهتمام الجمهور والشباب للمرشح والحزب الحاكم.