انتشار طريقة تناول الأطعمة بالترتيب المعاكس لعمل الحمية وتخفيض الوزن

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في مطلع كل عام جديد، فإن عملية الحمية وانخفاض الوزن، دائما ضمن الخطط التي يكتبها الكوريون، لذلك هناك ازدحام في مراكز ممارسة الرياضة بالممارسين الجدد. وبعد أسبوع أو أسبوعين، يعود المركز إلى حالته العادية. ومن أجل هؤلاء الراغبين في خفض الوزن، هناك طريقة مبدعة لذلك، وهي تناول الوجبات بطريقة معاكسة للطريقة المعتادة. أي طريقة تناول الأطعمة بالترتيب المعاكس، ونضرب مثلا، عندما نأكل وجبة الطعام الكوري المليء بالنباتات الجبلية واللحم والأرز. عادة في أغلب الأحيان، يبدأ الشعب الكوري أكل الأرز ثم اللحم ثم النباتات. وفي حالة العكس، يبداء بتناول النباتات أولا ثم اللحم ثم الأرز. من الألياف الغذائية ثم البروتين، ثم الكربوهيدرات. ينطبق ذلك على وجبات الأطعمة غير الكورية أيضا. أكل الخضروات أو الفواكه الغنيَّة بالألياف الغذائية أولا، ثم نتناول البروتين مثل اللحم أو السمك أو البيض، وأخيرا تناول الكربوهيدرات مثل الخبز أو الكعكة الكورية أو الأرز.

عند تناول الوجبات بهذه الطريقة يمكن الشعور بالشبع بسرعة، دون أن يحدث ارتفاع سكر الدم السريع، مما يساعدن على تناول كمية الكربوهيدرات. إن ارتفاع سكر الدم السريع قد يتحول إلى الدهن قبل استخدامه كطاقة. كما أن الكربوهيدرات تعتبر إحدى المواد المسببة لارتفاع سكر الدم، لذلك فإن تخفيض كمية الكربوهيدرات قد يساهم في انخفاض الوزن. وهذه الطريقة تم التأكد من فعالياتها في الأبحاث العديدة من خلال التجارب، فاتضح أن الناس الذين أكلوا الأسماك أو اللحوم قبل أكل الأرز، تنخفض لديهم نسبة سكر الدم بنسبة ما بين 30 بالمائة و40 بالمائة. وقد أُجرِيَت التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انقسم المجربون إلى المجموعتين، المجموعة الأولى أكلوا الفواكه ثم الأطباق الرئيسية، والمجموعة الثانية أكلوا بالعكس. النتيجة أن الناس في المجموعة الأولى تناولوا سعرات أقل من الناس في المجموعة الثانية، كما شعروا بشهية أقلّ نحو الأكلات المقلية.