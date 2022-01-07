بلدية سيول تنفذ برنامج تخفيض القمامة الحياتية

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اتضح أن كمية القمامة التي أخرجتها الأسر المشاركة في برنامج "ريجيم القمامة" الذي نفذته بلدية سيول قد انخفضت بنسبة واحد وأربعين بالمائة في المتوسط. وقالت البلدية إن مائة وأربعا وستين أسرة كانت قد شاركت في البرنامج على مدار ثلاثة أشهر، من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الماضي، قد خفضت كمية القمامة الناتجة عن الحياة اليومية التي أخرجها كل فرد منها، من خمسة فاصل ثمانية كيلوغرام إلى ثلاثة فاصل أربعة كيلوغرام. وكلما انخفض عدد أفراد الأسرة، كلما انخفض حجم القمامة، ولذا فإن الأسرة المكونة من فرد واحد خفضت كمية القمامة الناتجة عنها بأكثر من ضعفي الأسرة المكونة من أربعة أفراد. كما انخفضت كمية فرز المواد القابلة لإعادة التدوير لكل فرد بواحد وثلاثين بالمائة. ومن بين المواد المعاد تدويرها، انخفضت كمية إخراج الأوراق أكثر من غيرها، وتلاها البلاستيك والفينيل والستايروفوم. وبمقارنة كمية انخفاض القمامة الحياتية والمواد القابلة لإعادة التدوير، اتضح أن نسبة انخفاض القمامة الحياتية للأسر المكونة من فرد واحد بلغت تسعة وأربعين بالمائة، بينما بلغت نسبة انخفاض المواد القابلة لإعادة التدوير خمسة وعشرين بالمائة. وقالت البلدية إن معظم الأسر المشاركة نجحت في تخفيض كمية القمامة، إلا أنهم واجهوا صعوبات في تخفيض كمية إخراج القمامة من المواد المستخدمة لمرة واحدة فقط. يشار إلى أن برنامج "ريجيم القمامة" عبارة عن برنامج ممارسة مدنية لتقليل كمية القمامة من خلال وضع كل أسرة خطة في هذا الشأن بشكل طوعي. وقدمت البلدية إلى الأسر المشاركة الموازين وصناديق الفصل والفرز وملاحظات الأنشطة إلى جانب خدمات استشارية متخصصة. وقالت البلدية إنها تأكدت من فعالية البرنامج خاصة بين الأسر المكونة من فرد واحد، ولهذا فهي تخطط لإعداد وتنظيم حملات التوعية ذات الصلة في المستقبل.