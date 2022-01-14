هالة عباس: أدعو وأصلي وأواجه التحديات

الزميلة "هالة عباس" مقدمة البرامج في القسم العربي فازت مؤخرا بجائزة "عبد الحميد شومان لأدب الأطفال"، التي تعد واحدة من أكبر جوائز الأطفال واليافعين في العالم العربي، عن قصتها لليافعين من سن 10 إلى 14 سنة بعنوان "معسكر غابة السناجب"، تقول إنها تعرفت على المسابقة بالصدفة بسبب إعلان على فيسبوك، ولم تكن تتوقع حتى أن تدخل قصتها ضمن القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز، معربة عن سعادتها وامتنانها للفوز بالجائزة.









وتحكي السيدة/ هالة عن تجربتها كمقدمة برامج في القسم العربي، كما تتحدث عن حياتها مع أسرتها وعملها في كوريا، وتقول إن الكتابة موهبة لديها منذ فترة طويلة، وأمام الإحباطات التي واجهتها، مثل الجميع، بسبب جائحة كورونا، قررت ألا تستسلم وأن تحاول تحقيق أحلامها القديمة، وهو ما لم يكن سهلا، لكن الثمار تأتي دائما بعد السعي. وتقول أيضا إن الحياة يوجد دائما فيها صعوبات وإحباطات، لكن الاستسلام ولو قليلا يجعلنا غير قادرين على الوقوف مرة أخرى، ولذلك كلما واجهت مثل تلك الصعوبات فإنها تدعو الله وتصلي وتبدأ في مواجهة التحديات وعدم الاستسلام للصعوبات.

وعن أولوياتها في الحياة تقول إنها للأسرة باعتبارها فردا فيها، وليس عدم إفناء نفسها في تلك الأسرة، حتى تستقر أسرتها وبالتالي يكون لديها فرصة للإبداع والعمل، وبعد ذلك تأتي الدراسة ثم العمل. وتنصح الزميلة هالة من يسعى لإجادة اللغة الكورية مثلها بأن يركز على الممارسة والاهتمام بالاستماع كثيرا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



