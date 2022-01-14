بث مقطع الفيديو الترويجي لمنطقة كانغ نام بسيول في الدول العربية

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من المقرر أن يتم في الدول العربية بث مقطع الفيديو الترويجي بعنوان: "كانغ نام إينسايديرز بيكس " الذي يقدم تاريخ وثقافة منطقة كانغ نام في سيول.

ووقعت إدارة المنطقة مؤخرا عقدا خاصا لتوزيع الفيديو مع شركة أردنية من أجل بثه باللغتين العربية والإنجليزية في 17 دولة في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الإدارة أنتجت الفيديو بالتعاون مع شركة آريرانغ التلفزيونية في عام 2019 من أجل تعريف شعوب العالم بالمنطقة، وظلت تنقل مقاطع الفيديو إلى حوالي 87 مليون أسرة في 27 دولة، بما في ذلك الصين واليابان وأستراليا، بواسطة قناة نيوز آسيا السنغافورية.

وتم إنتاج الجزء الثالث من المقطع حتى الآن. وقال "لي كي هو" مدير قسم الترويج للمنطقة في الإدارة إنه مستمر في بذل المزيد من الجهود لتفعيل السياحة في المنطقة.